Republicanos piden mirar al futuro en reunión que ovaciona a Trump

El expresidente Donald Trump recibió una ovación de pie este sábado en Las Vegas en una reunión del Partido Republicano, a pesar de que varios líderes conservadores lo responsabilizaron por el tibio resultado electoral reciente e instaron a dejarlo en el pasado.

Trump, de 76 años, dedicó su primer discurso desde que anunció su intención de competir por la Casa Blanca en 2024 a elogiar su mandato y a cortejar a donantes y miembros de la Coalición Republicana Judía que celebra en Las Vegas su reunión anual, que marca el inicio de la temporada de precandidaturas en la contienda presidencial.

Sin embargo, Trump, que ha evadido asumir responsabilidad sobre el balance electoral, dijo que el Partido Republicano "es mucho más grande y más poderoso de lo que era antes" de que él fuera su líder.

Este sábado, volvió a cuestionar la victoria del demócrata Joe Biden en 2020, a pesar de que varias auditorías y las instituciones estadounidenses validaron el resultado de las presidenciales.

"La elección fue amañada", dijo Trump, pero la audiencia, que lo había recibido cálidamente, no reaccionó.

Trump fue incluido a última hora en la lista de panelistas de la reunión anual de la Coalición Republicana Judía que se celebra entre viernes y sábado.

Su participación generaba expectativas debido a que varios de sus críticos le antecedieron e instaron a pasar la página y a apostar por "liderazgos fuertes".

"Tengo una gran política para el Partido Republicano. Vamos a dejar de apoyar candidatos locos inelegibles en nuestras primarias", dijo el gobernador de New Hampshire, Chris Sununu, sin nombrar a Trump.

El exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, fue más frontal en su discurso e insistió en responsabilizar a Trump por el resultado de las recientes elecciones de mitad de mandato.

"Donald Trump eligió candidatos con un criterio, apenas uno. No se trataba de su elegibilidad, su experiencia, su sabiduría o su carisma. (...) Sino si creían si la elección presidencial de 2020 fue robada o no. Si crees en esto, te apoyo, si no, te rechazo", dijo Christie, quien se dirigió a los asistentes un par de horas antes de Trump.

"Pues déjenme decirles que esto no es lo que este partido defiende. No es lo que debería defender a futuro. Tenemos que detener esto ahora".

"Estamos perdiendo porque Donald Trump se ha puesto por encima de todo lo demás".

En la misma línea, el gobernador de Maryland, Larry Hogan, apuntó de nuevo sus dardos contra Trump en su discurso el viernes.

"Incluso los seguidores más fervientes de Trump están diciendo que están cansados del drama", dijo Hogan.

Los líderes republicanos insistieron en su decepción por los resultados de las elecciones de mitad de mandato, para las cuales el partido prometió una "ola roja" que removería al Partido Demócrata de ambas cámaras del Congreso.

Sin embargo, los republicanos sólo consiguieron una pequeña mayoría en la Cámara de Representantes, luego de que varios de los candidatos apoyados por Trump fueron derrotados tanto en ambas cámaras como en gobernaciones consideradas cruciales.

Este sábado, Trump fue antecedido por el exprimer ministro de Israel Benjamin Netanyahu, quien también conversó con líderes de la organización de forma virtual.

Antiguos colaboradores de Trump como el exsecretario de estado Mike Pompeo y su exvicepresidente Mike Pence, así como el senador Kevin McCarthy que se perfila a asumir el liderazgo del partido en la Cámara de Representantes, también tomaron la palabra.

El viernes, Pompeo evitó criticar a Trump pero lanzó algunas indirectas. "Nuestro partido necesita líderes fuertes, ahora más que nunca". De cara a los desafíos futuros sentenció que "personalidades, celebridades, no van a hacer el trabajo".

El evento que calienta los motores hacia las primarias del Partido Republicano cerrará la noche del sábado con una presentación del gobernador de Florida Ron DeSantis, a quien Trump ha comenzado a satirizar en las redes sociales y que despunta como fuerte precandidato en la carrera presidencial.

