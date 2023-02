República Dominicana da el golpe ante Argentina y llega al Mundial de básquet 2023

República Dominicana clasificó al Mundial de básquetbol 2023 al lograr un histórico triunfo por 79-75 como visitante sobre Argentina, el actual subcampeón mundial, que se quedó afuera de la cita máxima por primera vez después de cuatro décadas.

El equipo dominicano, dirigido por Néstor 'Che' García, exentrenador de Argentina, revirtió un desarrollo desfavorable en el estadio Islas Malvinas, en Mar del Plata, y jugó un último cuarto de alto voltaje, con un parcial de 25-11, al mismo tiempo que aprovechó un muy mal cierre de la Albiceleste, que faltará a un Mundial por primera vez desde la cita en Colombia-1982.

Luego de unos primeros minutos favorables a la visita, Argentina empezó a ajustar mejor las marcas y cerró la primera mitad con ventaja de 42-35, con una participación decisiva de Gabriel Deck, alero de Real Madrid, que viajó especialmente para jugar este encuentro, y en los primeros dos cuartos aportó 16 puntos.

Pero los albicelestes, después de estar 17 puntos arriba en la cuenta (59-42) se complicaron en una segunda parte errática, con un bajísimo porcentaje de tiros de tres puntos (apenas 20%, con 5 aciertos sobre 25 intentos), y Dominicana se las arregló para igualar en 71 a dos minutos del epílogo, lo que afectó psicológicamente a los locales.

El equipo caribeño dominó mejor el cierre, tuvo la cabeza fría para aprovechar el desconcierto argentino, pasó al frente a falta de 57 segundos (75-73), y los locales no encontraron la llave para recomponerse, ya con el agua al cuello, y así el quinteto dominicano selló un triunfo y una clasificación inolvidable para ir a Filipinas, Japón e Indonesia.

Deck, con un total de 27 puntos, fue la figura del equipo argentino, dentro de un discreto rendimiento colectivo, mientras que por la visita se lució Jean Montero (22 puntos), secundado por Ángel Suero, que aportó 13 tantos desde la banca, y Andrés Feliz, que sumó 11 puntos, 4 rebotes y 4 asistencias.

"No jugamos bien, y es mérito de Dominicana que hizo un partidazo. Ellos aprovecharon que no estuvimos certeros en ataque, tuvimos muchos descuidos en defensa, y dejamos agrandar jugadores que son peligrosos. Es una cagada que no podamos estar en el Mundial", admitió el base Facundo Campazzo, capitán argentino, luego de la derrota.

Así, los siete clasificados por América para el Mundial en suelo asiático son Canadá, Estados Unidos, Puerto Rico, México, República Dominicana, Venezuela y Brasil, que terminó cuarto en su zona, como Argentina, pero por desempate olímpico se quedó con la séptima y última plaza.

La eliminación es un golpe durísimo para el básquetbol argentino, que fue campeón en 1950, subcampeón en 2002 y 2019, pero que en el próximo campeonato verá la fiesta del lado de afuera, tras el retiro de la histórica Generación Dorada que ganó el oro en los Juegos Olímpicos de Atenas-2004.

