Relaciones ruso-estadounidenses seguirán siendo "malas" tras elecciones en EEUU (Kremlin)

Las relaciones entre Moscú y Washington seguirán siendo malas poco importa los resultados de las elecciones de medio mandato en Estados Unidos, subrayó este miércoles la presidencia rusa en plena crisis histórica vinculada a la ofensiva en Ucrania.

"Estas elecciones, en el fondo, no pueden cambiar nada. Nuestras elecciones son malas por el momento y lo seguirán siendo", declaró el portavoz de Kremlin, Dmitri Peskov, citado por las agencias de prensa rusas.

"Estas elecciones son importantes, pero por otra parte pienso que no me equivoco diciendo que no hay que sobrestimar demasiado su importancia para el futuro de nuestras relaciones bilaterales a corto y mediano plazos", agregó.

El Kremlin ha sido acusado en los últimos años de alentar operaciones de injerencia en las elecciones de Estados Unidos, por ejemplo a través de campañas de influencia en las redes sociales.

"Estamos tan acostumbrados (a esas acusaciones) que ya no les prestamos atención", comentó este miércoles Peskov.

Las relaciones ruso-estadounidenses atraviesan una de las peores crisis de su historia desde la ofensiva del Kremlin en Ucrania, país que ha recibido desde entonces un apoyo masivo de la administración del presidente estadounidense demócrata Joe Biden a través de envío de armas y ayuda financiera.

