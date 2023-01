Real Sociedad consolida su plaza en el podio, Atlético su puesto en Champions

El noruego Alexander Sorloth continúa en racha goleadora para ayudar a la Real Sociedad (3º) a continuar en el tercer puesto de la Liga española, tras su victoria este sábado por 2-0 en campo del Rayo Vallecano (9º), mientras que el Atlético de Madrid se mantiene en puestos de 'Champions' (4º) tras ganar 3-0 al Real Valladolid (17º).

El equipo de San Sebastián alcanzó con 38 puntos al segundo clasificado, Real Madrid, con tres menos que el líder Barcelona, aunque los dos primeros clasificados tienen dos partidos menos.

La Real Sociedad, además, saca siete puntos al Atlético, aunque su entrenador Imanol Aguacil advirtió que su equipo aún no ha conseguido nada.

"Queda mucho, de hecho todavía no ha acabado la primera vuelta. Lo digo todos los años, esto se va a resolver faltando cinco jornadas, y si cabe faltando tres. Vamos a ver cuando falten 5 o 3 jornadas dónde estamos. De momento es verdad que hemos hecho un gran inicio, pero a esto hay que darle continuidad, si no, no vale de nada", aseguró el técnico 'txuri-urdin'.

El conjunto vasco abrió el marcador en Vallecas tras 15 minutos de juego cuando el veterano David Silva dio una asistencia a Sorloth, que ha anotado cinco tantos en sus últimos cinco encuentros.

Ander Barrenetxea anotaría el segundo tanto en el minuto 36, tras un córner, en el primer partido como titular del delantero de 21 años, desde su lesión en enero de 2022.

El equipo donostiarra mantuvo el resultado en el segundo tiempo, para asegurar su quinta victoria seguida en LaLiga.

En el Estadio Metropolitano, el Atlético del 'Cholo' Simeone' no dio opción a un Real Valladolid que cada vez está más cerca del descenso.

El partido quedó visto para sentencia en apenas media hora, el tiempo que necesitaron los rojiblancos en marcar sus tres goles por medio de Álvaro Morata (18), del francés Antoine Griezmann (23) y de Mario Hermoso (28).

"Muy feliz, muy contento con la actuación del equipo. Estamos haciendo bien las cosas después del Mundial; con mucha intensidad, mucho trabajo, teniendo ocasiones arriba, pero nos faltaba el gol, en gran parte culpa mía, porque estoy teniéndolas, pero no llegaba a meterla. Este gol me ayuda mucho mentalmente para volver marcar", declaró Griezmann.

La novena victoria del curso permite al Atlético afianzarse en el Top 4, beneficiado también por la derrota del Betis (6º) , mientras que Villarreal (5º) y Osasuna (7º) juegan el domingo en Girona (11º) y contra el colista Elche, respectivamente.

El equipo de Simeone, tras un comienzo de temporada muy irregular, parece enrachado después de que entre semana lograse el pase a los cuartos de final de la Copa del Rey tras ganar al Levante (2-0) y ya tiene todas las miradas puestas en el derbi copero contra el Real Madrid el próximo jueves.

El último fichaje del Atlético, el internacional neerlandés Memphis Depay, fichado del FC Barcelona, disputó sus primeros minutos como rojiblanco al entrar en la cancha en el minuto 74 por Morata.

En el otro partido disputado hasta el momento este sábado, el Espanyol (12º) derrotó al Betis (por 1-0, una victoria que permite a los catalanes alejarse de la zona de descenso.

El héroe 'periquito' fue el danés Martin Braithwaite, autor del único tanto poco antes del descanso (43).

El Betis, por su parte, parece inmerso en una crisis de resultados, ya que esta derrota en LaLiga se junta con las eliminaciones en semifinales de la Supercopa (en penales frente al FC Barcelona la pasada semana) y en octavos de final de la Copa del Rey (en penales contra Osasuna), torneo en el que el equipo entrenado por el chileno Manuel Pellegrini es el vigente campeón.

Barcelona recibe el domingo al Getafe (15º), mientras que el Real Madrid visita al Athletic Bilbao (8º) el mismo día.

