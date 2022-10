Real Madrid tropieza con empate ante Girona pero se mantiene líder

El Real Madrid tropezó con un empate en casa (1-1) ante el Girona (16º), este domingo en la 12ª jornada de la Liga española, pese a lo cual pudo mantener el liderato, aunque ahora con una mínima ventaja sobre el Barcelona.

El equipo azulgrana, que el sábado ganó 1-0 en el descuento final en Valencia, se había colocado líder provisional igualado a puntos con el Real Madrid, que con el punto sumado vuelve a situarse en la primera plaza, pero con un punto de ventaja (32 contra 31) sobre el Barça.

El veterano uruguayo de 36 años Cristhian Stuani permitió al recién ascendido Girona dar la sorpresa en el Santiago Bernabéu, al transformar un penal en el minuto 80. La pena máxima había sido decretada por el árbitro tras una revisión en el VAR, por una mano de Marco Asensio.

En el 70, el brasileño Vinicius Jr había abierto el marcador para el Real Madrid, empujando en boca de gol un balón servido por el uruguayo Fede Valverde.

En el 89, el Bernabéu entró en erupción cuando el también brasileño Rodrygo marcó, pero el árbitro anuló el tanto.

El Real Madrid terminó incluso con un hombre menos por la expulsión en el 90+1 del alemán Toni Kroos, por una segunda tarjeta amarilla.

"Los partidos son complicados. Tener dificultades en un partido es algo bastante normal. No tenemos un nivel excelente en este momento porque tenemos demasiados partidos y no hay tiempo de recuperar al 100% física y mentalmente. No estoy viendo ningún equipo que esté jugando un fútbol espectacular, todos sufren", declaró Ancelotti en la conferencia de prensa posterior al partido.

"El objetivo es llegar al parón (debido al Mundial de Catar-2022) como primeros de la Liga. Todavía lo tenemos en nuestras manos", recordó.

No pudo estar en este partido el Balón de Oro, el francés Karim Benzema, que sigue con dolores en el muslo izquierdo. Este domingo fue además baja de última hora otro jugador francés del Real Madrid, Aurélien Tchouaméni, en su caso por una sobrecarga muscular en una pierna.

Rodrygo sí que fue titular, a pesar de pasar una mala noche, con vómitos, del viernes al sábado.

Este empate rompe una racha de cuatro triunfos seguidos registrados por el Real Madrid en la Liga.

La semana no ha sido además positiva para el Real Madrid, que el martes había perdido 3-2 en el campo del RB Leipzig en un partido de su grupo de la Liga de Campeones, aunque ese revés no tuvo graves consecuencias ya que el campeón español estaba ya clasificado para los octavos de final.

La despedida del Real Madrid de su grupo de la Champions será el miércoles, cuando tratará de quedarse con el liderato de la llave en el duelo ante el Celtic de Glasgow.

En el primer partido del domingo, el Osasuna (6º) ganó 2-0 al Real Valladolid (11º), con goles del argentino Chimy Ávila (13 de penal) y de Moi Gómez (19º).

bur-pve/dr/dam