Real Madrid, PSG, City, la Champions echa a andar con la entrada de varios favoritos

Con una jornada densa de favoritos, Real Madrid, Manchester City y París SG, la Liga de Campeones comienza el martes su fase de grupos, con la novedad de ser muy condensada y cargada debido al Mundial-2022, con un calendario peligroso que invita a no dar ningún paso en falso.

Acostumbrados a un calendario que se escalona desde mediados de septiembre a mediados de diciembre y permite ciertas crisis a principio de temporada hasta encontrar el ritmo, los grandes de Europa no tendrán esta vez ningún momento de respiro: la perspectiva de la Copa del Mundo de Catar (20 de noviembre-18 de diciembre) corta la temporada en dos, comprimiendo la primera fase de la Liga de Campeones en dos meses solamente.

Ninguna posibilidad de relajación para los grandes. Por ejemplo, el PSG de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar se mide el martes a la Juventus en el primer gran partido europeo de la temporada (19h00 GMT).

Jugando cada tres días, los equipos deberán hacer uso de todas sus plantillas para alcanzar los octavos y soñar con la final de Estambul (10 de junio de 2023), lo que ha comprendido bien el entrenador parisino Christophe Galtier, que dejó a Neymar el sábado en el banquillo en el inicio contra Nantes (3-0).

"Tengo un grupo de calidad y en algunos sectores existe la posibilidad de sustituir a un jugador sin debilitar al equipo. Me parece importante, al principio de esta serie de partidos inyectar sangre fresca", lanzó Galtier.

Idéntica situación para el Real Madrid, actual campeón y que busca su "Décimoquinta" Champions: el entrenador Carlo Ancelotti deberá encontrar la ocasión de hacer descansar a su goleador y capitán Karim Benzema, que fue titular el sábado contra el Betis (2-1)

"No vamos a matar a Karim. Le he dicho que jugamos cada tres días. Puede que ser que descanse un partido pero hasta ahora con uno por semana le veo físicamente bien. Hoy (contra el Betis) no ha estado tan fino en la finalización pero no por un aspecto físico", dijo el técnico italiano.

El Real Madrid comienza la defensa de su corona europea el martes en el campo del Celtic de Glasgow (19h00 GMT), en un Grupo F asequible, que completan RB Leipzig y Shakhtar Donetsk, lo que podría permitirle relajarse cuando se asegure la clasificación a octavos.

Al contrario, el Grupo C se anuncia competido, con FC Barcelona, Inter, Bayern Múnich y el modesto Viktoria Plzen.

El duelo del miércoles Inter-Bayern, dará el pistoletazo de salida.

En este contexto, la amplitud de la plantilla se anuncia crucial para negociar el recorrido de obstáculos, con Liverpool (finalista 2022) o Chelsea (vencedor en 2021) bien provistos en este sentido.

En ese sentido, Manchester City también puede presumir de una amplia plantilla. El equipo de Pep Guardiola, finalista en 2021 y semifinalista de 2022, se reforzó con la llegada del noruego Erling Haaland (23 goles en 19 partidos de Champions).

El noruego ya ha hecho reinar el terror en Premier League (9 goles en cinco partidos) y aborda con apetito sus inicios europeos con los Citizens, el martes en Sevilla (19h00 GMT).

"Es por esto por lo que vine aquí. Ustedes pueden verlo. Jugamos bien, nos encontramos bien y vamos a ser todavía mejores. Va a estar bien todo", sonrió Haaland.

Lanzado tras las huellas de los más grandes goleadores de la prueba reina europea, el noruego tiene todavía camino a recorrer para unirse al recordman Cristiano Ronaldo (140 tantos).

Pero Lionel Messi (125) tiene una carta a jugar en ausencia del portugués, que ha buscado en vano un equipo de Liga de Campeones durante la pretemporada, antes de verse obligado a seguir en el Manchester United, que juega la Europa League.

El argentino puede reducir distancias con su rival, a condición de negociar mejor el indigesto encadenamiento de partidos, con 35 años. Un gran desafío para una atractiva Champions.

