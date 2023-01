Rahm sale en busca de un excepcional 'hat-trick' en Torrey Pines

El español Jon Rahm tiene en la mira unirse a un club de élite cuando salga a jugar desde el jueves, en el Farmers Insurance Open del PGA Tour en Torrey Pines, en busca de una tercera corona consecutiva.

Rahm ha tenido un comienzo de ensueño en 2023, ganando el Sentry Torunament of Champions de apertura de temporada en Hawái antes de volver a gritar campeón en el American Express, en California el fin de semana pasado.

Una tercera victoria consecutiva esta semana, en un campo donde ganó el US Open en 2021, convertiría a Rahm en el primer jugador en ganar tres salidas consecutivas en el PGA Tour desde Dustin Johnson en 2017.

"Soy consciente de que esto es muy raro y lo aprecio, porque en todo caso, es un sentimiento de humildad de cuánto trabajo debes hacer para poder hacer algo así por el talento que tienes ahí fuera", dijo Rahm este martes.

"No lo doy por sentado porque quién sabe cuánto tiempo pasará hasta que una de esas (rachas) se repita", añadió.

Solo otros dos golfistas en los últimos 15 años han ganado tres torneos consecutivos: el norirlandés Rory McIlroy en 2014 y Tiger Woods en 2008.

Si Rahm va a unirse a esa ilustre compañía, lo hará en un campo que se ha convertido en su hogar lejos de casa.

Además de su gran victoria en el US Open en Torrey Pines en 2021, el número tres del mundo también ganó el Farmers en 2017 y terminó subcampeón por solo un tiro en el torneo de 2020.

Desde que el evento se mudó a Torrey Pines en 1968, solo Tiger Woods ha tenido un mejor promedio de golpes, 69.28 en 68 rondas. Rahm está una fracción por detrás en 69.29.

"La confianza en mi swing en este momento es bastante alta, pero todavía quieRO trabajar en cosas y tratar de mejorar", señaló Rahm.

Mientras tanto, Rahm llenó de elogios la actuación de la estrella de fútbol recién retirada Gareth Bale después del Pro-Am del martes. Bale, excapitán del Real Madrid y Gales y reconocido fanático del golf, dejó a Rahm impresionado.

"Le dije a Gareth que no puedes ser tan bueno en el fútbol profesional y en el golf al mismo tiempo, simplemente no parece justo", dijo Rahm. "No se puede dedicar a una sola cosa y tener tanto talento para el golf, no es justo en lo más mínimo".

Rahm añadió que Bale no ha necesitado ningún consejo durante los nueve hoyos del martes.

"Como dije, no tiene por qué ser tan bueno cuando es un jugador de fútbol profesional". Cuando "pueda practicar más, mejorará mucho", concluyó.

