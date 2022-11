Rafael Nadal llegó a Argentina para comenzar gira de exhibiciones con Casper Ruud

El español Rafael Nadal, actual número 2 del mundo, desembarcó este martes en la capital argentina, donde sostendrá un encuentro de exhibición con el noruego Casper Ruud, 3 del ranking, en el primer capítulo de una serie de encuentros por Latinoamérica con los dos Top-5.

Nadal, de 36 años y dueño actual del récord de títulos de Grand Slam con 22 coronas, jugará el miércoles con Ruud en una especie de revancha de la final de Roland Garros que disputaron en junio pasado, y en la que el zurdo mallorquín se impuso con holgura para celebrar su decimocuarto éxito en la tierra batida de París.

También está previsto que ambas figuras del circuito realicen a continuación un encuentro de dobles mixtos con las extenistas argentinas Gabriela Sabatini, exnúmero 3 del WTA Tour, que acompañará a Nadal, y Gisela Dulko, quien llegó a ser líder del ranking de dobles, y actuará al lado de Ruud.

Nadal y Ruud pasaron primero por las Cataratas de Iguazú, en el norte argentino, donde realizaron una acción promocional, antes de desembarcar en Buenos Aires, con miras al cotejo que se realizará en el Arena Parque Roca de la capital.

Para Nadal es su quinta visita a Argentina, que incluye tres participaciones en el torneo ATP de Buenos Aires, y otra gira de exhibiciones que lo tuvo como protagonista en la temporada 2013, y se prevé que después de este encuentro en suelo albiceleste, junto a Ruud actuarán en Chile, Brasil, Colombia, Ecuador y México.

"Estoy muy feliz de estar en la Argentina, después de varios años de no haber tenido la oportunidad. Tengo la ilusión de poder compartir con el público argentino, que es muy apasionado y entendido de este deporte. Siempre me han tratado de la mejor manera posible y me llevo energía positiva", expresó Nadal en una rueda de prensa.

Nadal también habló de Lionel Messi y de la selección de fútbol argentino, que el martes sufrió una durísima derrota en su debut en el Mundial de Catar-2022, y en este sentido comentó que "yo no soy mucho de extremos, ni de mucha euforia ni tanto catastrofismo. Supongo que el mundo no cambió hace diez horas, solamente han perdido un partido".

"La selección está preparada, con un entrenador que armó un grupo unido. Lo mínimo que se merecen es confianza y respeto, porque fueron campeones de América y llevaban una gran racha positiva. Entonces, ¿por qué perder la confianza por un día? En el deporte todo puede pasar. Sigo pensando que Argentina es clara candidata a llegar lejos", agregó.

Sobre Messi dijo que "como aficionado al [Real] Madrid lo sufrí muchas veces y también lo disfruté. Los que amamos al deporte, aunque le quitó cosas al Real Madrid durante años, lo apreciamos. Es uno de los top de la historia del deporte, del fútbol. Con él me pasó como con Federer, mi mayor rival: al final aprecias a los rivales, les tienes un cariño importante".

En cuanto a su momento, admitió que "fui padre hace relativamente poco y no sé cómo me va a afectar eso en el calendario de 2023. Hay que adaptarse. Mi ilusión por seguir adelante está intacta. Mi primer objetivo es pasar más tiempo en el circuito real, con la confianza y la ilusión de seguir adelante".

Nadal también trazó un análisis del circuito y consideró que "hoy todo va tan rápido que no hay tiempo de pensar. Ha cambiado el tenis. Antes se preparaban los puntos. Hoy no hay bolas de transición ni de preparación. Con nostalgia digo que me gusta más el deporte con táctica y más pensamiento, cosa que hoy es difícil de poner en práctica".

