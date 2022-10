"Quiero ganar el Mundial", advierte Benzema tras recibir el Balón de Oro

Karim Benzema, que ganó este lunes en París el Balón de Oro, cuando le restan dos meses para cumplir 35 años, afronta con ambición el Mundial de Catar, que comienza el próximo 20 de noviembre.

"Quiero ganar el Mundial", advirtió el mejor jugador del planeta de la pasada temporada en rueda de prensa.

El delantero francés no pudo participar en el triunfo de los 'Bleus' en el Mundial de Rusia-2018 al haber sido apartado de la selección entre 2015 y 2021 acusado de una presunta participación en el chantaje a su compañero de selección Mathieu Valbuena, por el contenido de un video de carácter sexual.

Benzema, que ha sido 97 veces internacional, regresó tras casi seis años, ganando la Liga de las Naciones con Francia, en octubre de 2021.

P : Tras recibir el Balón de Oro de manos de Zidane, usted dijo que se trataba del Balón de Oro del pueblo. ¿A qué se refería?

R: "A nada político. Me refería a mis fans. Cuando digo Balón de Oro del pueblo es porque la afición me apoya cuando ha habido obstáculos. Quería compartirlo con ellos, lo merecen. Desde que empecé en Lyon siempre han estado ahí, motivándome".

P: Usted, con casi 35 años, es uno de los futbolistas más veteranos en ganar un primer Balón de Oro. ¿Qué ha cambiado del Benzema joven al de ahora?

R: "Siempre tuve este trofeo en mi cabeza. Lo que ha cambiado al tener 30 años es la ambición. Tras cumplir los 30 años entró la ambición en mi cabeza, trabajar más, ser más decisivo, pensar en cosas más importantes. Ser un líder en el equipo. Y tengo la suerte de jugar en el Real Madrid, el mejor club del mundo. Cuando tenía 20 años no tenía la misma ambición que hoy. He pasado momentos muy difíciles, como cuando no estaba en la selección y me quedaba solo en el centro de entrenamiento del Real Madrid, en Valdebebas, porque todos los otros se marchaban con sus selecciones. Fueron los momentos más difíciles. En ese momento, 'Zizou' (Zidane) me dio confianza y estoy muy contento de mi trabajo".

P: Ha cumplido un sueño, pero ahora tiene tal vez cerca uno segundo que es pelear por el Mundial con su selección.

R: "Las promesas hechas a mi madre las he cumplido. Pero tengo ambición, quiero ganar el Mundial con Francia, son cosas que me quedan por ganar. Espero estar en el grupo del Mundial. Es un objetivo, tengo mucha confianza y ambición. Ir al Mundial y darlo todo para ganarlo".

P : ¿Tras ganar un Balón de Oro, sueña con ganar más veces este trofeo?

R: "Yo disfruto con lo que tengo, si puedo tener dos o tres, mejor. Pero lo importante es el trabajo para llegar. Tengo que disfrutar sin bajar el rendimiento en el campo. No pienso en estar aquí el año que viene. Juego cada partido. Si hago cosas buenas puedo ganar con mis compañeros y ya se verá. Hoy voy a disfrutar de mi trabajo (con el Balón de Oro)".

P: ¿Qué palabras tiene para el Real Madrid, con el que lleva trece temporadas y cinco Champions ganadas?

R: "El Real Madrid es el mejor club del mundo, pero tienes que estar bien para entrar en él. (El presidente del club) Florentino siempre ha estado en mi barco, en momentos muy difíciles, no solo en el campo. Vino a mi casa en Lyon y estuvo con mis padres para ficharme. Hoy está feliz conmigo, siempre me dijo que un día iba a ganar el Balón de Oro. Gracias al presidente, es bonito".

P: Usted ha mantenido una rivalidad con del polaco Robert Lewandowski en los últimos años, y ahora está en el FC Barcelona. ¿Cómo vive esa rivalidad?

R: "No hay rivalidad. Somos jugadores diferentes. Me entreno y no me obsesiono con otros jugadores. Nunca hay rivalidad con un jugador. No se avanza. Me concentro en mí y en mejorar".

