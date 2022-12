"Queríamos más, teníamos equipo para ello", dice Marcos Llorente

El jugador de la selección española Marcos Llorente consideró "cruel" la eliminación de España en los octavos de final del Mundial al perder en los penales con Marruecos, señalando que "queríamos más, teníamos equipo para más".

"Estamos jodidos. Nos vamos en los penaltis, que es el momento del partido donde más queda todo al azar", dijo Marcos Llorente al canal Gol Mundial tras el partido.

"Estamos jodidos porque queríamos más, teníamos equipo para ello, pero orgullosos de lo que hemos hecho", añadió el jugador de la Roja.

"Nos pasó en la Eurocopa (donde cayó en semifinales en los penales contra Italia), hoy nos pasa otra vez, es cruel, pero al final hay dos equipos y el que más goles mete o el que más para pasa", afirmó.

Marcos Llorente consideró que a España le costó encontrar huecos en la defensa marroquí porque "estaban bien ordenados atrás, haciendo cobertura, nos ha resultado complicado".

El jugador de la Roja, sin embargo, no consideró una decepción el resultado porque "cuando tú trabajas cada día con una idea, la llevas a cabo y no sale, cuando la actitud ha sido de diez, decepción no creo que sea la palabra", dijo.

"Creemos que tenemos para más y teníamos objetivos más grandes", concluyó.

