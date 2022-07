"Quería conservar la diferencia" sobre Pogacar, reconoce Vingegaard

Jonas Vingegaard (Jumbo), líder del Tour de Francia, afirmó este jueves al término de la 12ª etapa que se esperaba "los ataques de Pogacar" y que su objetivo en Alpe d'Huez era "conservar la diferencia" de tiempo en la general respecto al vigente doble campeón esloveno.

"Me esperaba los ataques de Tadej (Pogacar), volverá a hacerlo cada vez que pueda. Tengo que vigilarlo, no perderlo de vista", declaró en conferencia de prensa el corredor danés, ganador el miércoles de la etapa en Col du Granon, donde se enfundó el maillot amarillo por primera vez en su carrera.

"Fue un día muy especial, mi primer día de amarillo. Había una cantidad alucinante de espectadores en la subida final. Muchos daneses me apoyaron", relató.

"Quisimos endurecer la carrera, era para mí la posibilidad de poder seguir después a Tadej. El objetivo no era ganar la etapa o ganar tiempo. Yo quería conservar la diferencia respecto a él. Mi equipo es probablemente el mejor del Tour, lo demostramos ayer y hoy", afirmó Vingegaard.

"Tenía suficientes piernas para seguirlo en la última subida, pero no sabía si tendría suficientes para dejarlo atrás y no quería hacerme vulnerable, si hubiese atacado quizá me hubiese dejado atrás en un contraataque", explicó el danés, que aventaja en 2 minutos y 22 segundos en la general a su delfín Pogacar.

