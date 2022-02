Queralt Castellet, la sonrisa con su plata olímpica, Eguibar las lágrimas

Queralt Castellet logró al final su ansiada medalla después de cinco Juegos Olímpicos persiguiéndola. La plata en half-pipe, especialidad de snowboard, le supo a gloria a la rider catalana de 32 años, tras años buscando un podio que se le resistía.

Castellet, con un mejor puntaje de 90,25 en sus tres rondas, logró una plata que sabe a oro, al ser solo superada por la dominadora de la especialidad, la joven estadounidense de origen surcoreano, Chloé Kim, que hizo 94 puntos en su 'run' inicial, lo que le hizo ganar a sus 21 años su segundo título olímpico.

Este jueves, España buscaba dos medallas en una misma jornada y ambas en snowboard, pero se tuvo que contentar con una, ya que la segunda opción, Lucas Eguibar, campeón del mundo de snowboardcross en 2021, solo pudo ser séptimo y se tuvo que conformar con su segundo diploma olímpico, repitiendo la posición lograda en Sochi-2014.

Si a Queralt Castellet se le resistió una medalla hasta sus quintos Juegos, Eguibar lleva ya tres en que le es esquiva, estando siempre entre los aspirantes.

Pero España no se irá de vacío de Pekín-2022, logrando la quinta medalla de su historia.

Castellet llevaba cuatro intentos fallidos, sobre todo los dos últimos Juegos de Sochi-2014 y Pyeongchang-2018, donde estaba entre los favoritas, siendo un séptimo puesto hace cuatro años su mejor resultado, mientras que en la cita rusa había sido undécima.

"Cinco Juegos es toda una vida, una carrera entera dedicada al snowboard, dedicada a un sueño de una medalla olímpica. Desde Turín-2006, que es cuando empecé, ya me puse a soñar cuando vi a las chicas en el podio y dije que yo quería estar ahí. Es lo que me planteé y no he dejado de luchar por eso hasta hoy", afirmó Castellet a la AFP.

En su primera manga, las cosas no empezaron muy bien para la rider catalana, que con una puntuación de 69,25 se colocaba en séptima posición.

Pero la española no se desanimó y superando la presión que tal vez la había atenazado en anteriores Juegos Olímpicos, se rehízo y sus trucos del segundo 'run' tuvieron una ejecución perfecta recibiendo una calificación de 90,25 puntos, que la colocaba en segunda posición, detrás de Kim, un puesto que no abandonaría.

La japonesa Sena Tomita, que había logrado 88,25 en su primer intento se hizo con el bronce.

"Esta medalla es más que un alivio. Ha sido un día increíble, la verdad es que he empezado un poco con mal pie. Después de esa primera ronda me han venido todos los nervios, toda la presión, todos los pensamientos de lo importante que es esto para mí y sin embargo creo que me ha venido una fuerza no sé de dónde de encontrar esa ronda por la que llevo tanto tiempo trabajando", añadió Castellet.

España suma de este modo cinco medallas en su historial en los Juegos Olímpico de Invierno. Las dos primeras llegaron con los hermanos Paco y Blanca Fernández Ochoa en esquí alpino. El primero había logrado el oro en Sapporo-1972 y la segunda el bronce en Albertville-1992, ambos en la prueba de eslalon.

Y hace cuatro años, en Pyeongchang-2018, se sumaron dos bronces, gracias a Regino Hernández en snowboardcross y Javier Fernández en patinaje artístico.

Queralt Castellet pone un broche de oro a una carrera en la que se le escapaba la medalla olímpica, después del bronce que ganó en el Mundial de Aspen en 2021 y la plata lograda en el mismo evento en Kreischberg en 2015.

Por su parte, Lucas Eguibar, la segunda opción de medalla española, cabizbajo y con los ojos llorosos, tras ser séptimo por segunda vez en unos Juegos, afirmó estar "con rabia" al no salirle las cosas como esperaba.

El oro en su prueba de snowboardcross sería para el austríaco Alessandro Hämmerle, segundo tras el donostiarra en el Mundial del año pasado en Suecia.

Tras superar octavos de final, parecía eliminado en cuartos, al ir en última posición, pero una caída de dos rivales le ayudó a entrar en semifinales. En esa instancia quedaría cuarto y después, en la final de consolación, ocupó un tercer lugar, para un séptimo lugar en la clasificación final.

"Toda la semana esta ha sido muy rara. He andado muy lento siempre. Aunque sabía que el día de la carrera puede ser diferente, al final soy séptimo. Estoy muy contento respecto a lo que ha pasado, pero me da bastante rabia por lo bien que me estaba encontrando últimamente y que al venir a estos Juegos, el circuito no me acompañase", afirmó en la meta.

