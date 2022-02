Queralt Castellet da primer paso hacia sueño de medalla

La rider española Queralt Castellet pasó este miércoles a la final de half-pipe, en el snowboard de los Juegos de Pekín-2022, tras ocupar el cuarto puesto en las calificaciones, en su primer paso hacia la soñada medalla que se le resiste.

Castellet, de 32 años, en sus quintos Juegos Olímpicos, con un séptimo puesto en Pyeongchang-2018 como mejor resultado, disputará la final el jueves (01h30 GMT) en Zhangjiakou, a unos 180 km de la capital china.

Castellet, la tercera en lanzarse en los dos 'runs', entre las 22 participantes, de las que doce pasaban a la final, logró su mejor puntuación en su primer ensayo, con 78,75, mientras que en el segundo hizo 49,50.

Tras esa primera carrera, Castellet ya estaba en cuarta posición, una ubicación que no abandonaría.

El mejor resultado fue para la estadounidense Chloe Kim, campeona olímpica hace cuatro años (87,75 en su primer 'run').

La española quedó también detrás de la japonesa Mitsuki Ono (83,75 en el segundo 'run'), de 17 años y ganadora del oro en los Juegos de la Juventud en 2020, y de la china Xuetong Cai (83,25 en el primero), de 28 años, campeona del mundo en 2015 y 2017.

"El pipe es asombroso. Tuvimos muy buena condiciones hoy, aunque los nervios estaban ahí", dijo la española.

Tras asegurar el pase a la final en la primera manga, en la segunda no arriesgó, sabiendo que donde debe lanzarse a buscar mejor puntuaciones es en la final del jueves.

"En el primer 'run' salí con confianza. Quería hacerlo bien también en el segundo e incluso pensé en poner un 720 al final, pero hice algo que había funcionado en todos los runs que había entrenado", explicó Castellet.

"Funcionó bien asegurar un 'run' y en el segundo traté de hacer un 'backside 900' en lugar de poner algo de variedad", añadió la rider.

La catalana llega al evento como una de las aspirantes al triunfo, tras haber sumado cuatro podios en las pruebas que ha disputado esta temporada, con dos bronces en las Copas del Mundo de Copper Mountain (Estados Unidos) y Laax Open (Suiza) y la plata en el SuperPipe del Dew Tour, para terminar con una plata en los X-Games de Aspen, en Estados Unidos, la cita insignia de los deportes extremos.

Chloe Kim, de padres surcoreanos y de 21 años, se presenta como favorita a reeditar su título olímpico.

Kim cayó en la segunda manga, en una caída sin gravedad y sin consecuencias para su clasificación para la final.

"En el segundo 'run' me caí, así que no fue tan bueno, pero estaba realmente emocionada en el primer 'run' y solo quise tomar el segundo e intentar una línea diferente que no había practicado antes", explicó Kim.

"No me sorprende haber caído, pero me estoy divirtiendo mucho, el pipe es muy bueno", agregó.

Desde su título olímpico en Pyeongchang en 2018, con solo 17 años, Kim tuvo problemas para digerir su repentina notoriedad y pensó incluso en poner término a su carrera.

Después se alejó del snowboard, con una pausa de 22 meses, antes de realizar un regreso triunfante a la competición a principios de 2021, logrando su medalla de oro en los X-Games, y un segundo título mundial.

