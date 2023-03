¿Qué se sabe del escándalo de las joyas de Bolsonaro regaladas por Arabia Saudita?

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro está en el centro de un escándalo, al ser blanco de una investigación por sospechas de haber intentado importar ilegalmente joyas de diamantes valoradas en millones de dólares regaladas por Arabia Saudita.

A continuación, un vistazo sobre lo que se sabe de este caso susceptible de convertirse en un problema tanto legal como político para el exmandatario ultraderechista (2019-2022), que se espera regrese próximamente a Brasil desde Estados Unidos, donde reside desde que Lula da Silva asumió la presidencia el 1° de enero pasado.

El exministro de Minas y Energía de Bolsonaro Bento Albuquerque, quien realizó una visita oficial a Arabia Saudita en octubre de 2021, aseguró que un "enviado" del gobierno saudita entregó a su delegación dos paquetes al final de su viaje, según reveló al periódico O Estado de S. Paulo.

De vuelta a Brasil, fiscales de aduana del aeropuerto de Guarulhos en Sao Paulo detectaron que un ayudante de Albuquerque llevaba dentro de su mochila una de las cajas, sin declarar.

Los funcionarios descubrieron que el paquete estaba lleno de joyas de diamantes y las incautaron por no pagar los derechos de importación requeridos.

Según se aprecia en imágenes de videovigilancia divulgadas por la TV local, el exministro aseguró que las joyas estaban destinadas a la primera dama Michelle Bolsonaro.

En declaraciones el martes a investigadores policiales, Albuquerque trató de ser menos categórico: dijo que como se trataba de joyas, simplemente supuso que eran para la exprimera dama, según medios locales.

La administración de Bolsonaro habría intentado al menos ocho veces convencer a los inspectores de aduanas de que liberaran las joyas, con una última gestión el penúltimo día de mandato.

El segundo paquete burló el control aduanero y fue entregado a Bolsonaro, quien se lo habría quedado, según relató Albuquerque.

Bolsonaro reaccionó en los primeros días del escándalo: "Me están acusando de un regalo que no pedí, ni recibí. No existe cualquier ilegalidad de mi parte", dijo a la cadena CNN Brasil.

Ambos paquetes contenían joyas de la lujosa marca suiza Chopard.

En el primero había un collar, un anillo, un reloj y un par de aretes, valorados en 3,2 millones de dólares.

El segundo contenía un reloj, un anillo, un bolígrafo, un par de gemelos y un rosario, un conjunto estimado en 75.000 dólares según medios brasileños.

Según la ley brasileña, los viajeros que ingresan al país con bienes superiores a mil dólares deben declararlos.

En este caso, el propietario debió haber pagado impuestos de importación sobre las joyas, equivalentes a la mitad del valor excedente a los mil dólares.

El exmatrimonio presidencial podría haber importado las joyas libres de impuestos si hubiesen sido declaradas como obsequios al Estado, pero en ese caso los ítems se habrían quedado en el acervo del Palacio presidencial de Planalto.

"Los funcionarios del gobierno tienen absolutamente prohibido aceptar obsequios de alto valor para ellos mismos, incluso para el presidente de la República", dijo Isac Falcao, presidente de Sindifisco, el sindicato que representa a los empleados de la autoridad fiscal.

"Todo funcionario público sabe eso", dijo a la AFP.

La Policía Federal (PF) y la entidad tributaria abrieron sendas investigaciones por el caso.

El jefe del comité de transparencia del Senado también anunció una investigación para determinar si las joyas tienen algún vínculo con la venta ese mismo año de una refinería de petróleo en el noreste de Brasil al fondo de inversión soberano de los Emiratos Árabes Unidos Mubadala por 1.650 millones de dólares.

El primer conjunto de joyas permanece en el aeropuerto internacional de Guarulhos.

La autoridad fiscal federal dice que el plazo para regularizar su situación legal venció en julio de 2022, y que ahora los objetos podrían ser subastados, donados, agregados al acervo nacional o destruidos.

Los medios brasileños informaron el lunes que Bolsonaro había accedido a entregar el segundo juego de joyas a las autoridades.

El Tribunal de Cuentas de la Unión (TCU), que supervisa las arcas del estado, ordenó la semana pasada que Bolsonaro y Albuquerque fueran interrogados por la policía.

Aún no se ha anunciado una fecha para que declare Bolsonaro.

En sesión plenaria, el TCU podría ordenar este miércoles al expresidente que devuelva las joyas, mientras avanza la investigación.

El episodio ha llamado poco la atención en Arabia Saudita, donde no hubo ninguna reacción oficial del príncipe heredero Mohammed bin Salman.

