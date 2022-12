Pulisic hará "todo lo posible" para recuperarse para los octavos del Mundial

El delantero Christian Pulisic, la estrella de Estados Unidos, aseguró el jueves que hará el mayor esfuerzo para recuperarse de la lesión sufrida ante Irán y estar listo para los octavos de final del Mundial del sábado ante Países Bajos.

El martes, el punta del Chelsea recibió un fuerte golpe en la pelvis por parte del arquero de Irán en la acción en que logró el único gol del triunfo 1-0, que le dio al 'Team USA' el boleto a octavos.

Pulisic, de 24 años, fue sustituido al descanso y trasladado a un hospital para unas pruebas médicas que determinaron que sufre una contusión pélvica.

"Vi como Weston (McKennie) jugó una gran pelota por arriba y se presentó la oportunidad de ganarle la partida al defensor, y pude hacerlo", dijo Pulisic sobre la jugada del gol en el minuto 38.

"Me llevé un rodillazo en la zona de la pelvis, no fue agradable. Obviamente es muy doloroso, pero me siento mejor", explicó el delantero a los medios antes de un entrenamiento estadounidense en Doha.

"Voy a ir ahora a reunirme con el personal médico y tomar una decisión", afirmó. "Lo vamos a evaluar día a día, haciendo todo lo que esté en mi mano para estar en el campo el sábado".

Sobre la noche del partido, Pulisic dijo que vio parte de la segunda mitad a través del teléfono de un entrenador mientras era trasladado del estadio Al Thumama al hospital.

El delantero explicó que sintió una mezcla de emociones al marcar el vital gol ante Irán, entre el dolor "insoportable" por el golpe y la felicidad de saber que la pelota estaba en la red.

"Fue una situación y una experiencia de locura para mí. Obviamente, las emociones estaban a flor de piel", señaló. "Todo estaba un poco borroso, pero una vez que me dijeron que me iban a llevar al hospital pude seguirlo por teléfono".

"Eso fue lo más difícil", reconoció. "Me comprobaron el nivel de azúcar en la sangre y todo estaba por las nubes, pero no por algo, sino por el estrés de ver el partido".

En caso de triunfo ante Países Bajos, Estados Unidos avanzará a los cuartos de final por primera vez en 20 años.

