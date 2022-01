Principales puntos del discurso de Biden en el aniversario del asalto al Capitolio

El presidente Joe Biden pronunció este jueves un discurso virulento con motivo del primer aniversario del asalto al Capitolio, el 6 de enero de 2021, acusando a su predecesor de ser responsable de los disturbios que sacudieron la democracia estadounidense.

Estas son sus principales declaraciones:

"Por primera vez en nuestra historia, un presidente no solo perdió las elecciones; trató de evitar el traspaso de poder pacífico cuando una turba violenta irrumpió en el Capitolio", dijo Biden.

"No era un grupo de turistas. Era una insurrección armada. No querían confirmar la voluntad del pueblo, sino negarla", añadió el demócrata.

"El expresidente de Estados Unidos ha creado y difundido una red de mentiras sobre las elecciones de 2020. Lo ha hecho porque valora el poder por encima de los principios, porque antepone su propio interés al interés de su país", afirmó, añadiendo que Donald Trump "montó su mentira durante meses" antes de las elecciones.

"No permitiré que nadie ponga un puñal en la garganta de la democracia. Nos aseguraremos de que se escuche la voluntad del pueblo, de que ganen las papeletas, no la violencia", prometió.

"Vivimos un punto de inflexión en la historia, tanto en casa como en el extranjero. Estamos enfrascados nuevamente en una lucha entre la democracia y la autocracia; entre las aspiraciones de la mayoría y la avaricia de unos pocos". "Defenderé a esta nación".

Biden reiteró que Trump ha "perdido" las elecciones presidenciales, que fueron "la mayor demostración de democracia en la historia de este país" debido a una participación récord.

"Él no acepta haber perdido", dijo.

Trump "no es solo un expresidente, es un expresidente derrotado. Derrotado por un margen de más de 7 millones de votos en unas elecciones libres e imparciales".

"No puedes amar a este país solo cuando ganas. No puedes obedecer la ley solo cuando te conviene. No puedes ser un patriota cuando aceptas y permites (propagar) mentiras".

Biden acusó a los partidarios de Trump de querer "reescribir la historia".

"Quieren hacerles creer que el día de las elecciones fue el día de la insurrección, y que los disturbios del 6 de enero fueron la verdadera expresión de la voluntad del pueblo", dijo.

También denunció las leyes electorales votadas en varios estados liderados por republicanos, destinadas según sus detractores a restringir el acceso al voto de las minorías, como afroamericanos y latinos, que se inclinan por los demócratas.

"El expresidente y sus seguidores decidieron que la única forma de ganar es restringir su voto y sabotear las elecciones. Eso está mal, es antidemocrático y, francamente, es antiestadounidense", dijo.

