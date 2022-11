Primeras imágenes de Alberto Fujimori en casi cinco años en audiencia judicial

El encarcelado expresidente peruano Alberto Fujimori, condenado a 25 años de prisión por delitos contra los derechos humanos, reapareció este martes públicamente durante una audiencia judicial donde expuso un recurso que le permita acceder a beneficios en una condena por secuestro.

El octogenario exmandatario (1990-2000) se dirigió al tribunal a través de una videoconferencia, acompañado por su abogado, y desde su centro de detención en una base policial al este de Lima, según las imágenes difundidas por el canal de televisión del Poder Judicial.

"Debo aclarar que no di ninguna orden de detención de persona alguna", dijo Fujimori ante el juzgado, en una intervención de unos tres minutos, usando una cánula nasal para respiración asistida y una mascarilla.

Fujimori, de 84 años, sufre recurrentes problemas respiratorios y neurológicos e hipertensión, por los que ha debido ser conducido desde prisión a centros médicos.

"Mi padre es un hombre mayor y enfermo, tiene fibrilación auricular y fibrosis pulmonar", dijo su hija Keiko en marzo de este año.

"Mantener una sanción (por hechos) que no ha cometido, y que no se le permita acceder a beneficios, o su libertad, consideramos que no se ajusta a derecho", dijo el abogado de Fujimori, Elio Riera Garro, durante la audiencia, apelando al "derecho a la salud".

Fujimori, detenido en 2007 tras ser extraditado desde Chile, fue condenado en 2009 y deberá cumplir su condena hasta 2032, sin posibilidad de reducción de pena.

El secuestro del periodista Gustavo Gorriti, corresponsal del diario español El País, y del empresario Samuel Dyer, así como el asesinato de 25 personas en dos matanzas a cargo de un escuadrón de la muerte del ejército en el contexto de la guerra contra el terrorismo son los delitos por los que cumple condena.

El expresidente gozó de un breve período de libertad entre fines de 2017 y octubre de 2018, cuando recibió un polémico indulto que posteriormente la justicia peruana y la Corte Interamericana de Derechos Humanos anularon.

et/ljc/ll