Primera bola de título mundial para Verstappen en el GP de Arabia Saudita

Penúltima prueba del Mundial y primera opción de ser campeón para Max Vertappen. La probabilidad no es muy alta, pero el holandés de Red Bull podría escribir su nombre en el palmarés de la Fórmula 1 en el Gran Premio de Arabia Saudita, este fin de semana.

Para ganar su primer título en la categoría reina del automovilismo, Verstappen debe llevar de 8 a 26 su diferencia de puntos con el británico Lewis Hamilton (Mercedes).

Esto implica que el piloto de 24 años termine primero o segundo (lo que está a su alcance) y que su rival finalice lejos de las primeras plazas, lo que es menos probable.

Sobre el papel, el circuito de la Corniche de Yedá, que la Fórmula 1 visita por primera vez, es favorable a Mercedes.

Tiene 27 curvas sobre 6,174 km, pero la mayoría no son muy pronunciadas. La velocidad media esperada es de 252 km/h, con un pico de 322km/h, que lo convierte en el más rápido de los circuitos urbanos.

"Es muy rápido, pero no recto, lo que le da una especificidad", señaló a la AFP su diseñador, Carsten Tilke. "Incluso si podemos acelerar a fondo, sigue siendo complicado, hay que concentrarse en cada vuelta y los muros están muy cerca, por lo que el error no está permitido", añadió.

En estas condiciones, la velocidad punta de las Flechas de Plata parece una ventaja. Hamilton estará de nuevo equipado con el motor que le permitió remontar 25 plazas en dos carreras (esprint de clasificación y gran premio) para ganar en Brasil a mediados de noviembre.

El británico debe ganar para tener mejores opciones de lograr su octava corona mundial en la última prueba, en Abu Dabi, que le convertiría en el piloto con más títulos de la historia, por delante del alemán Michael Schumacher.

"Me siento tranquilo, sé que he dado siempre el máximo y veremos el resultado. No hemos hecho nada, estamos preparados para este desafío", dijo Verstappen.

"La carrera por los títulos está abierta y nuestra misión está clara. El coche funciona bien últimamente, no había estado tan bien esta temporada y los pilotos tienen confianza para llevarlo al límite", señaló el jefe de Mercedes Toto Wolff.

Si el austriaco habla de títulos en plural es porque Mercedes y Red Bull también mantienen una batalla en los constructores, con cinco puntos de ventaja para la escudería alemana.

La penúltima carrera de la temporada está programada el domingo en la noche local (17h30 GMT). Será el arranque más tardío de la temporada, con el objetivo de dejar tiempo para que las temperaturas, que durante el día superan los 30 grados, bajen un poco.

Debido a la pandemia de covid-19, el máximo de espectadores será de 40.000, 8.000 venidos del extranjero.

El estado de la pista, recién construida, es un punto de interrogación.

Recibiendo a la Fórmula 1, tras la Fórmula E, el rally Dakar, combates de boxeo, de golf e importantes citas de fútbol, Arabia Saudita continúa su campaña por mejorar su imagen internacional.

Sus numerosos detractores acusan al país de "lavar" su imagen, utilizando los grandes eventos deportivos para hacer olvidar sus atentados contra los derechos humanos.

