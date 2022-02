Presidente de Spotify defiende permanencia del pódcast de Joe Rogan

El presidente y fundador de Spotify, Daniel Ek, calificó de vital para su compañía el pódcast de Joe Rogan, en el ojo del huracán por cuestionar la eficacia de las vacunas contra el covid, y defendió la permanencia de sus contenidos en un discurso interno.

Ek explicó a sus empleados que aunque encuentra "muy ofensivas" y está "fuertemente en desacuerdo" con "muchas cosas que Joe Rogan dice, "para alcanzar sus metas, la plataforma debe mantener contenidos con el cual muchos de sus empleados no quieran ser asociados ni sientan orgullo, de acuerdo con un discurso filtrado este jueves por la publicación The Verge.

"No todo es válido, pero habrá opiniones, ideas y creencias con las cuales discordamos fuertemente, e incluso nos dejen furiosos o tristes", dijo Ek.

La plataforma ha sido duramente criticada por leyendas de la música como Neil Young y Joni Mitchell quienes retiraron su catálogo de Spotify en protesta por difundir episodios del pódcast "Joe Rogan Experience", en el cual son cuestionadas las vacunas contra el covid-19, entre otros temas.

En medio de la controversia, las acciones de la compañía sueca se desplomaron un 17% este jueves en Nueva York.

Spotify respondió a las críticas anunciando que incluirán advertencias en los episodios del pódcast cuyo contenido discuta información sobre covid-19, y enlaces que guíen a los usuarios a informaciones factuales y fuentes científicas.

De acuerdo con Ek, algunos episodios del podcast de Rogan ya habían sido eliminados por no ajustarse a las reglas de Spotify.

El directivo, sin embargo, resaltó que por su posición líder en el mercado mundial, "es imposible ignorar la escala y éxito" del pódcast "Joe Rogan Experience", quien tiene total autonomía sobre su contenido, y con el cual la plataforma suscribió un contrato de exclusividad el año pasado.

Estrategia que el fundador de Spotify defendió para ampliar su "ventaja" en el competitivo mercado del streaming.

"Exclusividad no significa respaldo", dijo. "En realidad hay que tratar de captar más acuerdos exclusivos que representen más voces", agregó.

"Para ser honesto, si no hubiésemos tomado alguna de las decisiones que tomamos, tengo certeza de que nuestra empresa no estaría donde está hoy", dijo Ek, de acuerdo con el discurso filtrado por The Verge.

La publicación afirmó que empleados de Spotify manifestaron su frustración por el acuerdo con Rogan, y por la controversia sobre otras iniciativas de la plataforma, por lo que las palabras de Ek eran aguardadas.

"No podemos escribir nuevas o diferentes políticas basadas en noticias o cuestionamientos de personas", comentó Ek.

Para el joven ejecutivo, la expresión creativa y la seguridad de los oyentes "raramente entran en conflicto".

Sin embargo, Spotify es la más reciente compañía de tecnología que se enfrenta al dilema de equilibrar el lucro y el contenido.

Redes sociales han sido llamadas a implementar medidas para moderar los contenidos difundidos en ellas, mientras que Netflix el año pasado fue acusada de albergar programación que vulneraba a la comunidad LGBT+.

