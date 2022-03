Presidente de México rechaza tomar represalias económicas contra Rusia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descartó este martes aplicar represalias económicas contra Rusia, al tiempo que rechazó la "censura" contra medios de comunicación de ese país tras la invasión a Ucrania.

"Nosotros no vamos a tomar ninguna represalia de tipo económico, porque queremos mantener buenas relaciones con todos los gobiernos del mundo y queremos estar en condiciones de poder hablar con las partes en conflicto", dijo el mandatario mexicano en su habitual conferencia matinal.

López Obrador agregó que no ha tenido acercamiento alguno con el presidente ruso Vladimir Putin ni tampoco con el mandatario de Ucrania, Volodimir Zelenski. "No nos metemos", sentenció.

El presidente izquierdista expresó también su desacuerdo con que se "censure" a los medios de comunicación rusos.

"No estoy de acuerdo con el hecho de que se censure a medios de comunicación de Rusia ni de ningún país. Tenemos que hacer valer la libertad", abundó López Obrador.

Los canales de Youtube de los medios rusos RT y Sputnik fueron bloqueados este martes en toda Europa "a raíz de la guerra en curso de Ucrania", dijeron voceros de la plataforma a la AFP. Facebook, en tanto, también decidió bloquear el lunes a ambos canales en los países de la Unión Europea.

Y la empresa estatal de telecomunicaciones de Uruguay retiró este martes a RT de la grilla de su plataforma digital por justificar "la violenta invasión miliar de Rusia a Ucrania".

El líder mexicano insistió en que su gobierno está "en contra de las invasiones de Rusia, de China, de Estados Unidos" y que su país ya fijó postura en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, donde es miembro no permanente.

"Estamos promoviendo para que la ayuda humanitaria llegue a Ucrania a través de la ONU, pero no podemos más, no podemos caer en un protagonismo que no tiene que ver con la mesura que debe prevalecer en política exterior", dijo López Obrador.

El lunes, el mandatario había descartado también cerrar el espacio aéreo de México a las aerolíneas rusas, de las cuales Aeroflot mantiene desde noviembre pasado un vuelo directo entre Moscú y Cancún (sureste), en el Caribe mexicano.

En América Latina, el presidente venezolano Nicolás Maduro expresó este martes su "fuerte apoyo" a Vladimir Putin durante una llamada telefónica con el líder ruso, en la que condenó "la actividad desestabilizadora de los Estados Unidos y la OTAN".

En tanto, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, dijo el domingo que su país seguirá "en la neutralidad" en relación a la invasión rusa a Ucrania.

