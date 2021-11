Presidente de México ordenó que militares que mataron a dos migrantes sean llevados ante la justicia

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ordenó que los militares que dieron muerte a dos migrantes cubanos en el sur del país sean presentados ante la justicia, anunció este miércoles el mandatario.

"Ya di instrucciones para que se ponga a disposición" de la Fiscalía "a estos elementos de la Guardia Nacional porque perdieron la vida dos migrantes", dijo López Obrador este miércoles durante su habitual rueda de prensa matutina.

Los extranjeros "no dispararon, no agredieron y los de la Guardia dispararon y eso no se debe hacer. Hay otras formas de detener a quienes están violando las leyes", añadió el gobernante al confirmar la muerte de una segunda persona.

Inicialmente las autoridades dieron cuenta del fallecimiento de un cubano durante los hechos registrados el domingo pasado en una carretera del estado de Chiapas (sur), por donde ingresan a México miles de personas con la intención de llegar a Estados Unidos.

Aunque el presidente no detalló la nacionalidad de la segunda víctima, fuentes de inteligencia y de los servicios de salud indicaron a la AFP que también es un ciudadano cubano.

El lunes, la Guardia Nacional dijo en un comunicado que abatió a un migrante cubano que viajaba con otros extranjeros en una camioneta, cuyo conductor ignoró una orden de detenerse e "intentó embestir" a un grupo de agentes en un puesto de control.

Los uniformados, "al ver en riesgo inminente su integridad, accionaron sus armas", añadió el reporte.

Los fallecidos formaban parte de una caravana de indocumentados que avanza desde el pasado 23 de octubre desde Chiapas hacia Ciudad de México para exigir celeridad en sus trámites de regularización, según organizadores de la marcha.

Este hecho incrementó la tensión entre los manifestantes y las autoridades mexicanas, acentuada por el rechazo a la oferta de que las mujeres embarazadas y los menores de edad regresen a Tapachula (Chiapas) para recibir atención médica y documentos migratorios.

Tapachula es la puerta de entrada de decenas de miles de migrantes, especialmente centroamericanos y haitianos, que huyen de la violencia y la pobreza en sus países e intentan llegar a Estados Unidos. Este flujo se ha acelerado durante 2021.

En el camino, muchos son víctimas de organizaciones criminales y del abuso de autoridades mexicanas.

Según cifras oficiales, 1,3 millones de migrantes fueron detenidos en la frontera sur estadounidense desde la llegada del presidente Joe Biden a la Casa Blanca en enero, una ola migratoria no vista en dos décadas.

La organización Human Rights Watch denuncia que México ha expulsado a unos 54.000 extranjeros en lo que va de 2021.

