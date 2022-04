Presidente de México descarta buscar reelección tras imponerse en referendo

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, descartó que vaya a buscar una reforma constitucional para reelegirse, tras un referendo sobre su continuidad en el poder en el que recibió un apoyo de más del 90%.

"Voy a seguir sirviendo hasta el último día de mi mandato, no me voy a pasar porque soy demócrata y no estoy a favor de la reelección", dijo López Obrador en un video difundido en sus redes sociales, en el que agradeció el respaldo recibido en la consulta, que él mismo impulsó.

En este ejercicio inédito en México participaron entre 17% y 18,2% de los electores. Para que el resultado fuera vinculante, se requería el voto del 40% de las personas habilitadas para el sufragio (37 millones).

El mandatario izquierdista de 68 años, elegido para el período 2018-2024, recibió entre 90,3% y 91,9% de votos a favor de que termine su mandato, contra un rango de 6,4% a 7,8% que apoyaron revocarle.

"Quiero agradecerles porque más del 90% votó para que yo terminé mi mandato, más de 15 millones de mexicanos están contentos y quieren que yo continúe hasta septiembre de 2024", añadió.

López Obrador aseguró que en lo que resta de su presidencia trabajará "a fondo" para lograr lo que llama una "transformación" de México.

Adversarios del presidente habían advertido que esta consulta podría ser utilizada para promover una reforma constitucional que implantara la reelección en México y prolongar de ese modo el período del jefe de Estado.

sem/axm/dl