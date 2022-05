Presidente de Guatemala dice que no participará de Cumbre de las Américas

El presidente de Guatemala, Alejandro Giammattei, anunció este martes que no asistirá a la Cumbre de las Américas que se realizará en Los Ángeles en junio, mientras mandatarios como los de México y Bolivia han condicionado su presencia en el foro.

Estados Unidos, anfitrión de la cita, criticó el martes la designación de la Fiscal General de Guatemala, Consuelo Porras, por cuatro años más, pese a que el Departamento de Estado la incluyó en una lista de "agentes corruptos".

Los comentarios del Departamento de Estado no fueron bien recibidos por Giammattei. "No me van a invitar a la cumbre. De todos modos yo mandé a decir que no voy a ir", sostuvo el gobernante.

"Se lo dije y lo repito al embajador de esa nación [EEUU], que este país [Guatemala] podía ser de este tamaño [pequeño], pero que mientras yo fuera presidente, a este país se le respetaba y se le respeta la soberanía", afirmó el presidente, durante una actividad de la embajada de México en su país.

Para el secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, durante la gestión de Porras hubo un "patrón de obstrucción" a investigaciones de corrupción.

"Porras obstruyó y socavó reiteradamente las investigaciones anticorrupción en Guatemala para proteger a sus aliados políticos y obtener favores políticos indebidos", dijo Blinken el lunes.

Washington advirtió que el respeto a la democracia es "condición" para participar en la cita. Los presidentes de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), y de Bolivia, Luis Arce, ya han anunciado que supeditan su asistencia a que no haya exclusiones.

"Reafirmo que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma", dijo Arce recientemente.

"Si se excluye, si no se invita a todos va a ir una representación del gobierno de México, pero no iría yo, me representaría el canciller" Marcelo Ebrard, había adelantado por su parte AMLO.

De acuerdo a la diplomacia estadounidense, Cuba, Nicaragua y Venezuela "no respetan" la Carta Democrática Interamericana -el documento regional de defensa de la institucionalidad vigente desde septiembre de 2001- "y por lo tanto" esperan que no estén presentes en la próxima cumbre hemisférica que se celebrará del 6 al 10 de junio en Los Ángeles.

Ante este escenario, la presidenta de Honduras, la izquierdista Xiomara Castro, pidió no excluir a ningún país.

Por su parte, la canciller chilena, Antonia Urrejola, ha pedido que la convocatoria sea "lo más amplia posible" y recordó que la exclusión en este foro de países como Venezuela, Nicaragua y Cuba "no ha dado resultados".

Las autoridades estadounidenses han dicho que las invitaciones formales aún no han sido hechas.

El presidente de México anunció que este miércoles llegará a su país una delegación de Estados Unidos para discutir la solicitud del gobierno mexicano para no excluir a nadie de la Cumbre.

El gobernante reiteró que se ausentará de la cita hemisférica si hay exclusiones. "Yo no iría porque pienso que necesitamos la unidad de América, y ya es tiempo de los hechos. Hechos, no palabras", insistió.

Aunque espera que su homólogo estadounidense, Joe Biden, finalmente convoque a todas las naciones.

"Tengo confianza en el presidente Biden porque es un hombre que busca la conciliación, el diálogo", destacó el mandatario, quien exige en concreto el levantamiento del embargo económico contra Cuba.

López Obrador confió en que, sea cual fuere la decisión final de Washington, las buenas relaciones se mantengan. "Si no se logra, que de todas maneras nos sigamos respetando, que no haya sanciones o reproches", sostuvo.

