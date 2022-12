Portugal "volverá y dará una gran respuesta", avisa Bruno Fernandes

Portugal se fortalecerá con la eliminación en el Mundial de Catar, dijo este sábado el mediocampista Bruno Fernandes, quien a la vez se sumó a las voces de algunos de sus compañeros que criticaron el arbitraje en la derrota ante Marruecos (1-0) en cuartos de final.

"Ahora hay que reflexionar, cada uno, sobre lo que fue el Mundial, ir a casa, estar con las familias, pues estuvimos lejos mucho tiempo, incluso es importante para recuperarnos mentalmente. Esta selección regresará y dará una gran respuesta", dijo el volante del Manchester United (ENG).

Fernandes, de 28 años, afirmó que las suplencias de Cristiano Ronaldo ante Suiza (6-1) en octavos y contra Marruecos no tuvieron nada que ver con que hayan quedado por fuera de la Copa del Mundo.

"No fue por nada de eso que la selección no llegó más lejos. Simplemente no pudimos vencer a Marruecos", agregó.

Al igual que el capitán Pepe, Fernandes también cuestionó que el árbitro argentino Facundo Tello no hubiera dado más tiempo de reposición en la segunda parte, cuando los africanos ya iban ganando.

"Hubo muchos minutos en que el juego estuvo parado. Como mínimo, en la segunda parte, debía haber adicionado quince o veinte minutos. Sabíamos que íbamos a jugar contra más que la selección de Marruecos y que teníamos que resolver el partido en 90 minutos", agregó.

Por su parte, el también centrocampista Bernardo Silva, del Manchester City (ENG), lamentó la "oportunidad de oro" que Portugal perdió para luchar por alzar su primer título mundial.

"Siento una sensación de frustración por haber perdido una oportunidad tan buena de hacer historia y algo único por nuestro país. El juego ya terminó y quiero pedir disculpas a los portugueses", señaló.

"En el primer tiempo no logramos quebrar las líneas de ellos, en el segundo hubo desesperación, lo dimos todo, intentamos al máximo, pero fue un juego difícil. Estamos muy tristes, el objetivo era pasar", apuntó.

El zaguero Rúben Dias, en tanto, reconoció la superioridad de Marruecos, que se convirtió en el primer equipo africano en clasificarse a semifinales de un Mundial.

"No es por haber sido favoritos que perder es más duro. Sabemos de nuestras cualidades y de lo que somos capaces, además de habernos enfrentado a un gran equipo. No pudimos ser mejores", explicó.

raa/psr