Portugal celebra haber entrado en la era post-Cristiano Ronaldo

La sonora victoria de Portugal, que laminó a Suiza 6-1 en octavos de final del Mundial de Catar el martes, marca el inicio de una nueva era para el fútbol nacional, la del después de Cristiano Ronaldo, reaccionó la prensa lusa este miércoles.

Suplente el martes en el estadio de Lusail, el cinco veces Balón de Oro, de 37 años, elogió la "exhibición de lujo de un equipo lleno de talento y juventud", en la que yo no tiene el papel protagonista, pese a la atención dada a sus récords personales y lo que ocurre con su carrera.

"Jornada increíble para Portugal, con un resultado histórico en el mayor escenario del fútbol mundial. (...) ¡El sueño sigue vivo!¡Hasta el final!", escribió en sus redes sociales, el líder de la Seleçao desde hace una quincena de años.

Pero, al día siguiente del triplete marcado por su sustituto Gonçalo Ramos, delantero de 21 años del Benfica que aún no había sido titular, el título del rotativo deportivo Record es rotundo: "Inicio de una era: la post-Ronaldo".

"La estrella del equipo fue el (gran) equipo", resumió su competidor A Bola, mientras que el diario de referencia Publico subraya en primera que "Portugal se rinde a la juventud".

Según O Jogo, rotativo deportivo de Oporto (norte), "la selección asume su candidatura al título (de campeón mundial) con un rendimiento colectivo de otro planeta".

Los comentaristas también destacan la apuesta ganadora del seleccionador Fernando Santos, que había llamado al orden a Cristiano por mostrar su enfado tras ser sustituido a la hora de juego contra Corea del Sur en la fase de grupos.

El entrenador portugués afirmó que no poner a Cristiano de titular había sido "una elección estratégica", y no una sanción contra su capitán, pero la prensa ha visto en ello, no obstante, "un golpe sobre la mesa" del seleccionador, de 68 años.

"Por fin hemos sentido que había disciplina en el seno de la selección, un liderazgo de Fernando Santos", afirmó en su comentario, el subdirector de Record, Vitor Pinto.

"Sin CR7, se ha visto el brío de un equipo que puede soñar", subrayó.

"Sea por las palabras de Ronaldo cuando salió del partido Portugal-Corea, de algo que se haya producido entretanto que no se ha hecho público, o las razones estratégicas esgrimidas por el seleccionador sin explicarlas, la decisión que tomó es histórica", consideró el famoso comentarista Antonio Tadeia en su blog.

Desde el inicio de la concentración de Portugal hace tres semanas, la situación personal de Cristiano Ronaldo había impregnado la preparación y el recorrido de su equipo en el Mundial de Catar.

Tras su divorcio del Manchester United, la atención está ahora sobre sus supuestos contactos con el al-Nassr (primera división saudí). Preguntado sobre esto el martes cuando pasaba por la zona mixta, el interesado sólo dijo "no, no es verdad", sin pararse.

Pero, hará falta algo más que esta escueta contestación a una cuestión ambigua para que la incertidumbre sobre el futuro de esta estrella planetaria deje por completo de pesar sobre el de su selección.

tsc/bcr/ep/gr/psr