Por última vez, Fauci insta a los estadounidenses a vacunarse contra el covid

Por última vez, desde la Casa Blanca, el médico Anthony Fauci instó el martes a los estadounidenses a vacunarse contra el covid-19, antes de renunciar el próximo mes como asesor del presidente Joe Biden sobre la pandemia.

"Por favor, por su seguridad y la de su familia, actualice su refuerzo de covid-19 tan pronto como sea elegible", dijo el inmunólogo de 81 años, en su "mensaje final" desde el podio de la sala de prensa de la Casa Blanca.

Una dosis de refuerzo dirigida específicamente a la variante ómicron fue autorizada desde este verano boreal en Estados Unidos, pero hasta ahora solo 35 millones de estadounidenses, o el 11% de la población elegible (a partir de los 5 años), han recibido esta vacuna.

La Casa Blanca, que insiste en que la vacunación contra el covid-19 ahora será anual, como la gripe, lanzó el martes un "sprint" de seis semanas para convencer a más estadounidenses de que se arremanguen antes de fin de año.

Las autoridades temen una ola de contagios durante el invierno del hemisferio Norte, alimentada por la temporada navideña, cuando el país también enfrenta una epidemia de influenza y otro virus respiratorio (VSR).

Según un nuevo estudio realizado este martes por las autoridades sanitarias, esta dosis de refuerzo contra el covid-19, llamada "bivalente" porque se dirige a la variante ómicron además de a la cepa original del virus, reduce efectivamente el riesgo de desarrollar la enfermedad: aproximadamente 30% cuando se realiza dos o tres meses después de la dosis anterior.

"Cuando veo que la gente en este país no se vacuna, por divisiones y desacuerdos ideológicos, por razones que no tienen nada que ver con la salud pública, como médico, me duele", dijo Fauci.

Asesor del presidente republicano Donald Trump antes del demócrata Biden, Fauci se vio envuelto en innumerables controversias, él que siempre había tenido cuidado de mantenerse alejado de la política. En 2020, en este mismo podio de la Casa Blanca, corrigió cortésmente al presidente Trump varias veces.

"La forma de contrarrestar la desinformación es hacer todo lo posible, con la mayor frecuencia posible, para brindar información correcta", dijo el martes.

El covid solo representará "un fragmento" de su carrera, subrayó el médico, cuya lucha contra la epidemia del sida es reconocida a nivel mundial.

Fauci también renunciará en diciembre como director del Instituto Nacional de Enfermedades Infecciosas, cargo que ocupó durante 38 años. "Lo que me gustaría que la gente recordara es que todos los días, durante todos estos años, di todo lo que tenía", dijo.

