"¿Por qué dejaste de luchar?": las frases de Pekín-2022

Los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín, que terminan este domingo, han destacado por su éxitos, decepciones y controversias, que se resumen en estas declaraciones recogidas por periodistas de la AFP:

"¿Por qué te rendiste? ¿Por qué dejaste de luchar? Explícamelo".

La entrenadora de Kamila Valieva, Eteri Tutberidze, tras el discreto programa libre de la patinadora rusa, que dio positivo por un producto dopante a finales de diciembre y cuya participación estaba en duda.

"No me inspira mucha confianza su entorno, independientemente de lo que haya pasado o vaya a pasar en el futuro. ¿Cómo tratar así a un atleta menor de 15 años?"

El presidente del Comité Olímpico Internacional, Thomas Bach, habló de la falta de empatía de Eteri Tutberidze por la difícil situación de su patinadora.

"Me siento ridícula. Me estoy haciendo muchas preguntas. Estoy decepcionada y frustrada. Sé también que va a haber malos comentarios sobre la manera en la que, lamentablemente, fallé en las últimas semanas. Es algo extraño, pero no tengo ni siquiera miedo a ello porque ya no tengo energía para pensar en ello".

La reina estadounidense del esquí alpino Mikaela Shiffrin, anunciada estrella de los Juegos Olímpicos, tras su tercera caída.

"Acabo de vivir las mejores dos semanas de mi vida. Siento mucha gratitud y un sentimiento de plenitud después de años y años de arduo trabajo. Es como tomar una gran bocanada de aire fresco".

La esquiadora de acrobacias china Eileen Gu después de ganar su tercera medalla.

"No disfruté particularmente de las emociones de los Juegos, pero esa era la forma en que quería abordar estas carreras, realmente permanecer en ellas. No estaba allí para festejar, estaba allí para lograr medallas".

El biatleta Quentin Fillon Maillet, que ha ganado cinco de las 14 preseas de Francia, incluidas dos de oro.

"Cuando llegaron los resultados, no podía leer la pantalla, nada, la veía completamente borrosa. No podía ver los resultados ni la clasificación. Nada en absoluto. Solo lo deduje al escuchar a la gente gritar".

"Es como estar en una lavadora de emociones".

Gabriella Papadakis y Guillaume Cizeron, coronados en la danza sobre hielo.

"Me tomé una copa de vino antes del super G... y después (mis compañeros de equipo) escribieron en mi puerta: 'Beber vino, esquiar rápido'. Así que ayer volví a tomar una copa con ellos".

La suiza Michelle Gisin tras su victoria en la combinada alpina y su medalla de bronce en el supergigante.

"Nunca me he proyectado en el futuro, estaba esquiando, me gustaba y, como estaba bien, continué. Subí escalones, pero nunca me proyecté con una medalla olímpica o ganando Copas del Mundo o lo que sea".

El esquiador Clément Noël, que ganó el oro en slalom.

"¡Ojalá estuviera al 80 % de mis capacidades! De 10, califico mi estado físico de 5.5. No puedo doblar la rodilla".

La esquiadora italiana Sofia Goggia tras ganar la plata en descenso tres semanas después de una fuerte caída.

"Todos pensaban que no lograría mucho en mi vida, en mi carrera. Siempre sentí esta necesidad de demostrar algo y hacerlo una y otra vez, eso es lo que más me enorgullece".

La leyenda estadounidense del snowboard Shaun White después de la última competición de half-pipe de su carrera.

"Si me hubieran dicho eso hace tres años en mi cama de hospital, habría más que firmado".

El francés Kevin Rolland, sexto en half-pipe de esquí, tres años después de una caída que casi le cuesta la vida.

"Si queréis asistir personalmente a mis entrenamientos, lo agradezco, sois bienvenidos. (...) Después de ver cómo entrenamos, vosotros y vuestros lectores no volverán a hacer estas preguntas".

El ruso Alexander Bolshunov, triple campeón olímpico de esquí de fondo, sobre las dudas que suscitan sus actuaciones.

"Cuando hay atrocidades contra los derechos humanos en el país y una mala postura sobre los derechos LGBTQ, eso debe ser tenido en cuenta por el COI".

El esquiador de acrobacias británico Gus Kenworthy.

"La cuarentena no ha sido fácil de soportar. Fueron muchos días agotadores, sobre todo mentalmente. No se lo deseo a nadie".

El patinador artístico alemán Nolan Seegert, en confinamiento tras dar positivo por covid-19.

reb-pel/rsc/iga