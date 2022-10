'Pipa' Benedetto, un 'nueve' a la medida del Boca campeón

El delantero Darío Benedetto, una de las figuras de Boca Juniors, flamante campeón de la liga argentina, tomó la posta de Martín Palermo, máximo artillero histórico 'xeneize' y se convirtió en uno de los abanderados del club auriazul.

'Pipa' Benedetto, de 32 años, comenzó su carrera en Arsenal de Sarandí, con pasos a préstamo en Defensa y Justicia y en Gimnasia de Jujuy, antes de ser transferido al mexicano Xolos de Tijuana, donde dejó su sello de 23 goles en 50 partidos y luego fue fichado por el poderoso América.

En las 'Águilas' del América, Benedetto brilló en la final de la Liga de Campeones de la Concacaf, pero una serie de lesiones lo impulsaron a salir del club, y en junio llegó a Boca en 6 millones de dólares, una suma elevada para el fútbol argentino.

Pero Benedetto rindió en gran forma y justificó plenamente la inversión que Boca hizo por él, y en su primera temporada anotó 21 goles en 25 encuentros, aunque a fines de 2017 sufrió una rotura de ligamentos y estuvo nueve meses sin jugar, y en su regreso anotó dos goles en las finales de la Copa Libertadores ante River, que no evitaron una derrota histórica.

Tras perder esa oportunidad, Benedetto aceptó ser transferido al exterior y emigró al Olympique de Marsella por 18 millones de dólares, y en el club francés anotó 17 goles en 71 cotejos, para luego tener un paso fugaz por el modesto Elche de España, club del que se hizo socio accionista.

Pero el artillero se cansó del periplo y decidió regresar a Boca Juniors en enero pasado, con un contrato por tres temporadas, decidido a dejar nuevamente su huella.

En el primer año de este segundo ciclo, Benedetto consiguió algunos logros, pero también se lamentó en una noche fatídica en la que Boca fue eliminado de la Copa Libertadores ante al brasileño Corinthians, en un partido en el que el delantero falló dos penales.

Temperamental, protagonizó una pelea en pleno campo de juego con su compañero, el defensor peruano Carlos Zambrano, durante un partido con Racing.

Hundido en una racha desfavorable, Benedetto quebró el mal momento de la mejor manera después de 10 partidos de sequía, al anotar de cabeza el gol para la victoria en el Superclásico ante River (1-0), un triunfo crucial en el comienzo de la racha positiva que llevó a Boca a pelear por el título de un discreto arranque en el campeonato.

"Soñaba con un partido así, se me pudo dar después de mucho tiempo sin convertir. Son rachas que tienen los delanteros. Me mantuve tranquilo. Todo pasa... estuve fuerte de la cabeza, como siempre", señaló el artillero tras romper la serie negativa.

En este certamen, Benedetto sólo anotó cinco goles, pero esos tantos fueron decisivos para lograr cuatro victorias, aunque por lesión no estuvo presente en el partido decisivo.

"Soy un agradecido con todos los hinchas de Boca. Quedamos afuera de la Libertadores y erré dos penales. No podía ser peor. Después vi en las redes sociales que eran todos mensajes de aliento y eso me dejó tranquilo. Nunca se me cruzó por la cabeza irme (de Boca), para nada. Estoy feliz, muy feliz de estar acá", expresó Benedetto, uno de los preferidos por los hinchas.

str/dm/ol