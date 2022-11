Piero Hincapie, el 'kaiser' de la férrea defensa de Ecuador

Pese a su juventud (en enero cumplirá 21 años), Piero Hincapié se ha confirmado en este Mundial-2022 como el 'kaiser' de la defensa de Ecuador, que mantuvo a raya el viernes a toda una potencia del fútbol europeo como Países Bajos.

En defensa de cuatro, como en el debut contra Catar (victoria de la 'Tri' por 2-0), como con una línea de cinco defensores (en el 1-1 frente a la 'Oranje'), el joven central del Bayer Leverkusen es un fijo en el esquema del 'profe' Gustavo Alfaro.

"Llevo dos semanas en el cargo y Piero ha demostrado muchas ganas de crecer, de comprometerse, de mejorar y eso a mí me gusta", destacó Xabi Alonso en octubre nada más ser nombrado técnico del Leverkusen.

"Es un jugador que puede crecer mucho más, en el club y seguro que en la selección va a tener un papel muy relevante en el Mundial".

El exjugador de Real Madrid y Bayern no se equivocaba y el '3' de la 'Tri' ya está dando de qué hablar en Catar-2022, donde su selección solo necesita un empate en la última jornada ante Senegal para sellar el pase a octavos.

Central zurdo, un perfil muy buscado en el fútbol actual por muchos equipos, Hincapié reúne todas las características que se le exigen al defensa del siglo XXI: gran manejo de la pelota, anticipación en el corte, velocidad de desplazamientos, buena salida desde atrás con el balón controlado, expeditivo cuando se requiere y potente en el juego aéreo pese a no ser un 'gigante' (1,84m).

El gol de Enner Valencia nació en una contra que comenzó con un 'tackle' de Hincapié al borde del área para cortar un peligroso ataque 'oranje'.

Fue una muralla infranqueable para los neerlandeses, cuyo gol llegó en una acción desafortunada, un rechace en un balón dividido que le cayó a Cody Gakpo, en el costado derecho de la defensa ecuatoriana (el que defendía Jakson Porozo), quien fusiló de un zurdazo a Héctor Galíndez.

Fue de lo poco que pudo hacer Gakpo, una de las revelaciones del Mundial, en toda la noche, ya que cada vez que caía al costado derecho de su ataque, el joven delantero del PSV Eindhoven, se vio superado por el ecuatoriano, acostumbrado ya a zafarse con delanteros altos y fuertes en la Bundesliga.

Tras formarse y debutar en la primera ecuatoriana con Independiente del Valle (en agosto de 2019), uno de los clubes sudamericanos que mejor está trabajando con la cantera y que mejores resultados está obteniendo en los últimos años, el jugador nacido en Esmeraldas (una localidad costera al norte de Ecuador), se empezó a hacer un nombre fuera de su país tras ser el capitán de la 'Tri' tanto en el Sudamericano de Perú como en el Mundial juvenil.

Hincapié pasó por la liga argentina, pero solo necesitó un año en Talleres de Córdoba para dar el salto a Europa, en concreto al Bayer Leverkusen, que lo fichó en agosto de 2021.

Con el equipo germano ha descubierto el fútbol de élite en Europa, además de las competiciones continentales, primero la Europa League (torneo en el que hizo su debut como rojinegro) y esta misma temporada en la Liga de Campeones, en el grupo del Atlético de Madrid, pese a no poder evitar la clasificación de Brujas y Oporto para los octavos, siendo titular en cinco de los seis partidos de su equipo.

Desde que debutó en la absoluta en junio de 2021, se ha convertido en una pieza maestra para Alfaro, también en este Mundial, donde después de pelearse ya en las eliminatorias sudamericanas con las estrellas de la Conmebol (Messi, Neymar, Suárez), desea mostrar su calidad frente a los grandes delanteros del mundo, como ya hizo contra Países Bajos.

Algo que no impresiona al joven jugador, quien no rehúye la presión: "Como defensa, tengo que defender a 18 millones de ecuatorianos", declaró recientemente en una entrevista con el diario español AS.

mcd/psr