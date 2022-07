Pese a las controversias, Kyrgios apunta a ganar Wimbledon

Roger Federer lo describió como un "payaso", Rafael Nadal lo acusó en una ocasión de falta de respeto y, en una noche inolvidable, el sábado en Wimbledon, Stefanos Tsitsipas lo tachó de "abusón" con "un lado demoníaco".

Pero guste o no, Nick Kyrgios podría convertirse en el campeón más polémico de la historia del Grand Slam inglés.

El australiano, de 27 años, llegó a los octavos de final tras un muy tenso enfrentamiento con el griego Tsitsipas en que el público de la pista N.1 del All England Club londinense fue testigo de una gran bronca.

Los dos jugadores fueron amonestados por infracciones del código.

Kyrgios exigió que el griego fuera expulsado por golpear la pelota en dirección del público. En un momento dado, se negó a seguir jugando.

Tsitsipas admitió haber intentado deliberadamente golpear al australiano con la pelota para acabar con su "circo".

El griego cayó en la trampa de Kyrgios, perdió los nervios y, tras 3 horas y 17 minutos, quedó eliminado.

Independientemente de que las payasadas, las constantes charlas y quejas, las estadísticas de Kyrgios son impresionantes.

Tiene un récord de victorias contra cuatro de los cinco mejores del mundo.

Tercera raqueta del mundo, Novak Djokovic, posible rival en la final de Wimbledon, perdió las dos veces que se enfrentaron. El serbio ni siquiera se ha apuntado un set contra Kyrgios.

Contra el número uno del mundo, Daniil Medvedev, el balance de Kyrgios es de dos victorias y una derrota.

El australiano tiene un balance de 4-3 contra el número dos mundial, Alexander Zverev, y tras el sábado, su rivalidad con el número cinco, Tsitsipas, se sitúa en 4-1.

Curiosamente los jugadores más serenos, Nadal y Federer, tienen un mejor balance jugando contra Kyrgios.

El español, número cuatro del mundo, que podría cruzarse con él en semifinales de Wimbledon este año, ha ganado seis de sus nueve partidos.

Federer apenas ha tenido problemas, con una ventaja de 6-1.

Kyrgios irrumpió en la escena en 2014 cuando sorprendió a Nadal en Wimbledon a pesar de ser el 144º de la clasificación ATP entonces.

Con 30 aces y 77 golpes ganadores llegó a los cuartos de final.

Un periódico lo describió como el hombre con el "brazo de oro". La leyenda estadounidense John McEnroe dijo: "Creo que hemos encontrado al próximo hombre del juego masculino".

Desde entonces, sin embargo, la historia de Kyrgios ha sido un cóctel de potencial no realizado, controversia en la cancha y multas.

Una vez fue sancionado por hacer un comentario lascivo sobre una novia del tenista suizo Stan Wawrinka.

Otra multa llegó tras ser acusado de falta de esfuerzo en Shanghái en 2016.

En el Abierto de Italia de 2019, lanzó una silla a la pista durante una bronca.

Hace tres años, fue multado con 25.000 dólares y se le impuso una suspensión de 16 semanas después de pronunciar improperios y romper la raqueta en Cincinnati.

Luego agravó los cargos acusando a la ATP de ser "corrupta".

En una entrevista concedida el mes pasado, estimó que las multas de su carrera han ascendido a unos 550.000 dólares.

Tras la primera ronda de Wimbledon el martes, fue sancionado con otros 10.000 dólares por calificar a un juez de línea de "chivato" y admitir haber escupido en dirección del público.

Vestido con sudadera con la imagen de Dennis Rodman, el chico malo de la NBA, respondió en rueda de prensa a las acusaciones de Tsitsipas afirmando que el griego es demasiado "blandito".

"Sólo salí a competir en Wimbledon y lo hice. Fue un éxito. Todo lo que hice funcionó. No voy a salir ahí para ser su amigo", dijo Kyrgios, asegurando ser uno de los jugadores más populares del vestuario.

En las primeras tres rondas de Wimbledon, ha marcado 68 aces, ha perdido el servicio sólo dos veces y ha realizado el tercer saque más rápido del torneo.

Su próximo adversario es todo lo contrario a él: el impasible estadounidense Brendon Nakashima, que llega por primera vez a octavos de final de un Grand Slam.

En su perfil de la ATP, Nakashima describe su peor cualidad como "ser tímido".

Por su parte, gane o pierda el lunes, Kyrgios insiste en que seguirá siendo él mismo.

"Tienen que verme jugar la cuarta ronda de Wimbledon. Además, esta semana he recibido un buen cheque, así que no me importa lo que piensen", dijo.

dj/acc/psr