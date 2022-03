Perú exigirá tres dosis de vacunas anticovid en espacios públicos y privados

Perú, el país con la mayor tasa de mortalidad por covid-19 en el mundo, exigirá a su población mayor de 18 años carné de vacunación contra el covid-19 con tres dosis para ingresar a espacios públicos y privados, anunció el miércoles el gobierno.

"Se ha aprobado la obligatoriedad de la tercera dosis de la vacunación contra el covid-19, para que todas las personas mayores de 18 años puedan ingresar a espacios públicos y privados, y así evitar que pongan en riesgo la salud de los demás", dijo en conferencia de prensa el jefe de gabinete, Aníbal Torres.

"No pueden dejar ingresar a personas que no tengan las tres vacunas", advirtió el premier tras anunciar que el gobierno estudia aplicar "una cuarta dosis de refuerzo".

Torres indicó que este requerimiento incluye a los trabajadores del sector público y advirtió que quien "no tenga las tres dosis podría perder su empleo".

Pese a este anunció, Torres reiteró que la vacuna contra la covid-19 no es obligatoria en el país.

"Como hemos dicho la vacuna no es obligatoria, pero el que toma la decisión de no vacunarse no tiene derecho de perjudicar a los demás", añadió.

El Ministerio de Salud reconoció el 4 de enero que Perú enfrentaba una tercera ola, tras un sostenido incremento de casos desde mediados de diciembre.

Las autoridades consideran que la vacunación contra el covid-19, iniciada el 9 de febrero de 2021, ha permitido que muchos contagiados tengan síntomas leves al contraer el ómicron.

Hasta ahora más del 80% de la población mayor de 12 años está vacunada con dos dosis (unos 25,6 millones de personas), y el 42,8% de la población objetivo tiene una tercera dosis de refuerzo, según cifras oficiales.

Perú, de 33 millones de habitantes, tiene la mayor tasa de mortalidad por la pandemia en el mundo.

Desde marzo de 2020 Perú acumula más de 3,5 millones de casos de covid-19 y más de 211.000 muertes.

