Perú confirma primer caso de viruela del mono

El Ministerio de Salud de Perú confirmó este domingo el primer caso de viruela del mono en el país, un ciudadano extranjero residente en Lima cuya identidad se mantiene en reserva.

"Este caso se ha presentado acá en la capital, es un paciente que el día de ayer (sábado) se ha realizado todos los exámenes de laboratorio y donde tenemos que ha salido positivo para viruela del mono", declaró a la cadena estatal TV Perú el ministro de Salud, Jorge López.

El paciente, que tiene entre 35 y 40 años, se encuentra en su domicilio aislado junto con su familia porque su estado clínico es estable, agregó el ministro.

Las autoridades sanitarias evitaron dar mayores detalles e indicaron que el hombre radica en la capital de Perú "y tuvo contacto con otras personas que vinieron del extranjero".

Perú tiene vigente desde el 20 de mayo una alerta epidemiológica, con el fin de prevenir los casos de viruela del mono.

La viruela del mono es considerada una enfermedad viral rara transmitida por el contacto próximo con una persona infectada y con lesiones en la piel.

Los primeros síntomas pueden ser fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares y en la espalda, escalofríos o cansancio. Las lesiones en la piel se desarrollan entre el primer y tercer día desde la aparición de los síntomas.

La enfermedad se identificó por primera vez en humanos en 1970 en la República Democrática del Congo, y actualmente es considerada endémica en una docena de países africanos.

Su aparición en países no endémicos preocupa a los expertos. Hasta el momento los casos confirmados en regiones no endémicas son generalmente benignos y no se han reportado muertes.

La viruela del mono u "ortopoxvirosis simia" es una enfermedad considerada rara y menos peligrosa y contagiosa que la viruela, erradicada en 1980 en todo el mundo.

