Pentágono investiga ataque de 2019 que mató a civiles en Siria

El Pentágono inició este lunes una investigación sobre un ataque donde murieron civiles en Siria, en 2019, tras publicarse una investigación del periódico The New York Times que señala al Ejército estadounidense de buscar ocultar la presencia de víctimas no combatientes.

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, encargó al general del Ejército, Michael Garrett, "revisar los informes de la investigación ya realizada sobre este incidente", que se produjo el 18 de marzo de 2019 en Baguz, Siria, anunció el portavoz del Pentágono, John Kirby.

Según The New York Times, una fuerza especial estadounidense que operaba en Siria, a veces en el mayor secreto, ese día bombardeó en tres ocasiones a un grupo de civiles cerca de Baguz, otrora bastión del Estado Islámico (EI), asesinando a 70 personas, entre ellas mujeres y niños.

El general Garrett, que entonces dirigía las fuerzas terrestres en Medio Oriente algunos días previos al ataque mortal, tendrá 90 días para revisar no solamente el ataque sino cómo se hizo la investigación inicial y cómo la jerarquía militar fue informada al respecto, precisó el portavoz.

La nueva investigación deberá determinar si las leyes de la guerra fueron respetadas y si se aplicaron las medidas de protección a civiles, señaló Kirby.

Además, deberá establecer si las sanciones deben ser aplicadas y si los procedimientos existentes deben ser modificados, detalló.

Las Fuerzas Democráticas Sirias (FDS), dirigidas por los kurdos, y los aliados de la coalición encabezada por Estados Unidos anunciaron la derrota del "califato" del EI a finales de marzo de 2019, tras derrotar al último bastión yihadista de Baguz.

