Pekín-2022 espera a Valieva y Shiffrin mientras se queda sin el hockey de EEUU

Pekín-2022 junta el jueves a dos de sus estrellas. Kamila Valieva y Mikaela Shiffrin estaban llamadas ser dos de las reinas de los Juegos Olímpicos de Invierno. Pero a ninguna de las dos le están yendo las cosas como esperaban.

Valieva, la nueva sensación del patinaje artístico, afronta el jueves el programa libre, después de ponerse líder el martes en el corto, envuelta en un caso de dopaje.

Por su parte, la estadounidense Mikaela Shiffrin, que venía para brillar en el esquí alpino, inscribiéndose en las cinco pruebas individuales, tiene el jueves la última cita con una de ellas, la combinada, después de presentar un noveno puesto como mejor resultado en las cuatro anteriores, cuando se esperaba que se llevara varias medallas.

Ambas tienen la oportunidad de brillar después de que sospechas de dopaje en un caso y malos resultados en el otro han hecho que su paso por Pekín sea menos apoteósico del esperado.

Valieva recibió autorización del Tribunal Arbitral del Deporte (TAS) para continuar compitiendo en los Juegos de invierno a pesar de dar positivo a la sustancia prohibida trimetazidina tras una competencia en Rusia el 25 de diciembre pasado.

The New York Times informó que su muestra también contenía los medicamentos para el corazón hipoxeno y L-carnatina, que no están en la lista prohibida de la Agencia Mundial Antidopaje.

La adolescente rusa no pudo contener las lágrimas tras su actuación del martes en el programa corto del concurso individual, donde se impuso, aunque con una puntuación inferior (82,16) a sus últimas actuaciones.

La tensión acumulada estos días, como atestiguó su sollozo en el programa corto, incidió probablemente en su actuación.

La rusa firmó su peor puntuación de la temporada en un programa corto, después de haber superado los 90 puntos en sus dos últimas competiciones.

Por su parte, Shiffrin, que llegó con altas expectativas de medallas olímpicas, se mantiene por el momento aletargada (salidas de pista y eliminación en gigante y eslalon, sus dos pruebas favoritas y luego gris en carreras de velocidad, con un noveno puesto en supergigante y 18º en descenso).

Con la combinada, la doble campeona olímpica estadounidense (eslalon en 2014 y gigante en 2018) tiene su última oportunidad para lograr una medalla individual en estos Juegos. Actual campeona del mundo, parte como favorita.

"En la combinada tendré que separar las dos salidas, estar completamente concentrada en la bajada y luego competir en el eslalon como si fuera un nuevo día. Es como practicar dos deportes opuestos en el mismo día, es muy difícil", comentó el martes Shiffrin.

En la prueba más importante de la jornada, el francés Clément Noël se convirtió a los 24 años en campeón olímpico de eslalon.

El francés era uno de los aspirantes al título en una especialidad sin un verdadero patrón este año, ya que los seis eslalons de la Copa del Mundo disputados esta temporada tuvieron seis ganadores diferentes, uno de ellos Noël.

Pero la mayor sorpresa fue la eliminación de Estados Unidos en cuartos del torneo olímpico masculino de hockey sobre hielo tras su derrota en los penales frente a Eslovaquia (3-2).

Aunque para los Juegos de Pekín, tuvo que armar un equipo sin sus jugadores de la NHL, que no recibieron luz verde de la liga norteamericana para disputar estos Juegos, por lo que acudió con jugadores salidos del campeonato universitario y algunos de clubes europeos.

En otras pruebas, el noruego Johannes Klaebo consiguió su segundo título olímpico en el esquí de fondo de Pekín-2022 al imponerse en el esprint por equipos en estilo clásico

Estados Unidos hizo doblete en la prueba de esquí acrobático slopestyle, gracias a Alexander Hall y Nicholas Goepper, mientras que el chino Qi Guangpu ganó el título de campeón olímpico de salto acrobático.

