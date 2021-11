¿Pékerman? Una Vinotinto caída en desgracia busca DT de "jerarquía internacional"

Otra jornada. Otra derrota. Vestida nuevamente de 'Cenicienta' con 7 de 42 puntos posibles en la clasificatoria sudamericana para Catar-2022, Venezuela cerró el interinato de Leonardo González como seleccionador, con la promesa dirigencial de anunciar a un nuevo técnico de "jerarquía internacional".

José Pékerman, quien dirigió a su país, Argentina, en Alemania-2006 y a Colombia en Brasil-2014 y Rusia-2018, es anunciado por la prensa como el elegido para tomar el mando de la Vinotinto el próximo año.

Si bien la Federación Venezolana de Fútbol (FVF) mantiene silencio, es un hecho que la etapa de González como interino acabó el martes con la caída 2-1 de Venezuela ante Perú en el Estadio Olímpico de la UCV, en Caracas.

"Mi equipo y yo fuimos los primeros en querer mejores resultados, trabajamos para eso y se intentó con todo lo que teníamos", dijo el entrenador de 49 años en una carta que publicó este miércoles en Instagram, su despedida después de encabezar a los llaneros por ocho partidos, con saldo de una victoria y siete derrotas.

"Sin embargo, existen muchos elementos para destacar de cara al futuro; por ejemplo: la oportunidad que brindamos a jugadores de debutar en la selección y así demostrar que sí hay talento de relevo. Este será un factor fundamental de cara al trabajo del próximo cuerpo técnico", agregó al referirse a los estrenos de futbolistas como Eduard Bello, Brayan Hurtado o Daniel Carrillo.

González, técnico del Deportivo Lara en la liga venezolana, asumió el cargo de seleccionador en agosto pasado en lugar del portugués Jose Peseiro, quien rescindió su contrato al denunciar una deuda de 14 meses de salarios.

A Peseiro no le había ido mucho mejor, con un triunfo, un empate y cuatro reveses.

Si se pusiese al frente, Pekerman, de 72 años, deberá pensar a largo plazo, con miras al Mundial-2026, que organizarán Estados Unidos, México y Canadá, pues la Vinotinto está fuera de competencia por plazas en Catar-2022, hundida en el foso de la clasificatoria sudamericana. No hay zapatillas de cristal mágicas como en los cuentos de hadas.

El único país de Sudamérica que jamás ha estado en la Copa del Mundo se enfrentará el 27 de enero y el 1 de febrero a Bolivia -equipo de su exseleccionador César Farías- y Uruguay.

Seguirán en lista, en marzo, Argentina y Colombia para completar el calendario premundialista.

En su momento, después de la designación de Leo González, el presidente de la FVF, Jorge Giménez, prometió que pronto llegaría un técnico de "jerarquía internacional", sin dar nombres. González dirigiría en principio tres partidos, pero su interinato se fue alargando.

Una duda es inevitable frente a los reportes sobre la posible llegada de Pékerman: ¿las finanzas de la federación local permiten contratar al argentino luego de lo ocurrido con Peseiro?

González, como Peseiro, debió lidiar con constantes bajas.

Un hombre clave como el delantero Salomón Rondón, goleador histórico de la selección de Venezuela con 31 anotaciones, no viste la camiseta vinotinto desde noviembre de 2020 y otra de las columnas del equipo, el mediocampista Yangel Herrera, ha tenido muy poca continuidad.

"Habríamos querido contar con todos los jugadores de mayor jerarquía, que por distintos motivos no lograron coincidir con el calendario de la Vinotinto. Ojalá en los próximos procesos y convocatorias sí puedan venir y responder a esa gran responsabilidad que implica estar en la selección nacional", expresó González en su carta en redes sociales.

"Cómo exjugador y ahora técnico, siempre he dicho que a la selección hay que quererla. No se le puede decir que NO. Nunca".

