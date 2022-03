Pedri, con aires de Iniesta

Mismo físico, mismo puesto y misma clase con el balón en los pies, el joven crack del Barcelona Pedri es comparado a menudo con la leyenda Andrés Iniesta, y será el guía de su equipo el jueves en la ida de octavos de final de la Europa League contra el Galatasaray.

"En cuanto a talento no he visto a nivel mundial un jugador como Pedri, lo digo con total sinceridad. Me recuerda a Andrés Iniesta", afirmó el técnico Xavi Hernández el 27 de febrero tras golear 4-0 al Athletic de Bilbao en Liga.

Pedro González 'Pedri' es uno de los emblemas del 'Dream teen' (alusión al 'Dream Team' barcelonista de 1992), la prometedora joven generación encargada de pasar la página de Lionel Messi y devolver al club sus días de gloria.

Y el joven centrocampista internacional, de 19 años, ha visto multiplicarse las comparaciones con Iniesta, una leyenda del Camp Nou (2002-2018) y actual jugador del Vissel Kobe japonés.

Tras una larga temporada 2020-2021, en la que jugó 73 partidos, se unió a la Roja, disputó una semifinal de Eurocopa (perdida en la tanda de penales contra la futura campeona Italia) y ganó una medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio, Pedri ha visto su progresión brutalmente frenada al inicio de temporada.

La estrella canaria sufrió un rotura en el cuádricep del muslo izquierdo en el primer partido de la fase de grupo de la Champions frente al Bayern de Munich en el Camp Nou en septiembre.

Forzó después para estar en el partido crucial contra el Benfica... pero acabó por recaer, y se quedó en el dique seco durante tres meses y medio hasta el 12 de enero.

Pero, el 2021 lo ha elevado al nivel de las mejores promesas del planeta. Fue elegido mejor jugador joven de la Eurocopa en julio, renovó contrato con el Barça hasta 2026 en octubre y fue elegido Golden Boy por el diario italiano Tuttosport, además de recibir el trofeo Kopa al mejor joven en noviembre.

Y desde principios de 2022, el jugador español más caro del mundo según las estimaciones de la web Transfermarkt (valorado en 80 millones de euros/87 millones de dólares) juega un alto nivel impresionando con su talento.

"Si hablamos de talento puro, es el mejor del mundo sin ningún tipo de duda", afirmó Xavi tras su recital contra el Athletic de Bilbao.

"El entendimiento del juego es lo que le hace más grande. Que tenga a tres hombres encima, pienses que la va a perder y no la pierde, es talento. Siempre mejora las jugadas. Eso es talento", añadió.

En ese partido, el joven canario dejó al Camp Nou boquiabierto con un caño a Mikel Balenziaga en el minuto 80 y una salida de presión con pase perfecto a Ousmane Dembélé antes del gol de Luuk de Jong en el 90.

Todo ello, una semana después de su gran tiro desde 30 metros para materializar el 4-1 contra el Valencia en Metalla... Un golpeo con la diestra que recordó a la de Iniesta en el 90+3 en Stamford Bridge contra el Chelsea en la vuelta de semifinales de la Liga de Campeones para meter al Barça en la final en mayo de 2009.

El futuro de Pedri parece trazado, pero todavía tiene un largo camino que recorrer antes de llegar al nivel de ilustre mayor, ganador (entre otros) de 9 Ligas, 6 Copas del Rey y 4 Ligas de Campeones con el Barça.

Todo puede empezar por ir a por un título de Liga Europa, para permitir a los azulgranas recuperar su puesto en la escena continental.

