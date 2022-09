Pedersen se impone en Montilla, Evenepoel sigue firme

El danés Mads Pedersen, tras ser tres veces segundo, ganó por fin este viernes al esprint en Montilla, en el sur de España, la decimotercera etapa de la Vuelta a España, tras la que el belga Remco Evenepoel sigue al frente de la general.

El ciclista del Trek Segafredo se impuso en una masiva llegada, tras 168,4 km de recorrido, al francés Bryan Coquard (Cofidis) y alemán Pascal Ackermann (UAE), tras una jornada sin grandes sobresaltos en la carretera.

Pedersen pudo llevarse una etapa, tras llegar segundo en tres ocasiones consecutivas en la 2ª y 3ª etapa, donde no pudo con el irlandés Sam Bennett, y en la 4ª donde se vio superado por el esloveno Primoz Roglic.

"Sabíamos que este final era muy bueno y estoy feliz de haber logrado la victoria", dijo tras la llegada el ganador de la etapa, que une a la que logró en el pasado Tour de Francia.

En una etapa prácticamente llana, de transición antes de volver a enfrentarse a la montaña el sábado, el holandés Julius Van den Berg (Education First) y los españoles Ander Okamika (Burgos BH) y Joan Bou (Euskaltel-Euskadi) protagonizaron la escapada del día, neutralizada a menos de 10 km para la meta.

Empezaron entonces los movimientos de los equipos para colocar a sus velocistas de cara a la meta, donde Pedersen, campeón de mundo en 2019, impuso su golpe de pedal.

La etapa no generó ningún cambio en la general, donde Evenepoel sigue al frente de la ronda española.

El belga del Quick-Step , que la víspera había sufrido una caída, aventaja al esloveno Primoz Roglic (Jumbo-Visma), dos veces ganador de la ronda española, en 2 minutos y 41 segundos, y al español Enric Mas (Movistar), en 3 minutos 3 segundos.

"Todo va bien. He dormido muy bien, las lesiones parecen ir bien, así que todo va bien", había afirmado el maillot rojo al inicio de la 13ª etapa en Ronda.

"Podría ir mejor, pero va bien", insistió posteriormente en la llegada.

El día empezó con el anuncio del positivo en Covid-19 del español Juan Ayuso, quinto de la general, que, no obstante, recibió la autorización para seguir en carrera.

"Ha sido un poco una sorpresa, un poco de angustia, han sido una o dos horas que no sabía si iba poder salir o no, hasta que hemos hecho la PCR y hemos comprobado que no tenía mucha carga viral y no era peligroso para los compañeros", dijo Ayuso antes de la salida a la cadena Eurosport.

El director del UAE, Joxean Fernández 'Matxin', explicó que "Ayuso ha dado números verdes por encima de la zona contagiosa, con lo cual está decayendo ese Covid".

"Unos a casa sin saber carga viral. Otros corriendo sabiendo que son positivos mientras esperan resultado de carga viral. Que siga el circo", se lamentó en las redes sociales, el corredor del Cofidis, José Herrada, cuyo hermano Jesús, también compañero de equipo, tuvo que abandonar la Vuelta tras dar positivo en Covid.

El sábado tendrá lugar la 14ª etapa de 160,3 km entre Montoro y el alto de Sierra de la Pandera, en la que los corredores volverán a encontrarse con la montaña tras el llano de este viernes.

Después de una primera parte relativamente tranquila, el pelotón afrontará una segunda parte del recorrido con un alto de 3ª categoría, otro de 2ª y la llegada en uno de primera.

gr/mcd