Paula Badosa avanza a segunda ronda de Roland Garros a toda velocidad

Apenas 54 minutos necesitó la española Paula Badosa (N.4) para clasificarse para la segunda ronda de Roland Garros, derrotando a la francesa Fiona Ferro (N.130) por 6-2 y 6-0.

Todo se le puso de cara a la cuartofinalista en París el año pasado cuando hizo el 'break' en el primer juego del partido. Sólida con su servicio (sin conceder a su rival ni una sola oportunidad de romper su saque), la española volvió a quebrar en el quinto y cerrar el primer set en solo 36 minutos.

La superioridad de la española en el segundo parcial fue abrumadora: ganó sus tres juegos en blanco y apenas concedió dos puntos a su rival con su servicio, haciendo un 'break' en cada una de las tres ocasiones que sacó la francesa, y cerrar el partido con un rosco en... ¡18 minutos!

"Es muy importante para mí comenzar así, estaba muy nerviosa estos días atrás porque me faltaba confianza desde Madrid, pero cada partido y minuto en pista me va a ayudar a recuperar esa confianza que necesito", explicó en conferencia de prensa la española, que en las últimas semanas no ha obtenido buenos resultados, lo que ha afectado a su confianza.

"La confianza cuesta mucho construirla y muy poco perderla", resumió.

El hecho de jugar en la Philippe Chatrier no le supuso una desventaja: "Cuando te falta confianza quizás prefieres jugar en pistas más pequeñas, pero en mi caso me motiva, me gusta mucho jugar en la pista central de los torneos, me da una motivación extra".

Preguntada por sus posibilidades de luchar por le título, Badosa declaró: "Me siento como una de las favoritas, con confianza, pero a la vez eso aumenta la presión sobre mí y la manera en cómo gestionar esta presión es una de las tareas que tengo aquí en Roland Garros".

En el cuadro femenino, ya han perdido en primera ronda cuatro jugadoras del Top 10 (Krejcikova, Konteveit, Jabeur y Muguruza): "Lo veo como un aviso de que puedes perder contra cualquiera y que tienes que dar el 100% en cada partido".

Badosa buscará el pase a la tercera ronda frente a la eslovena Kaja Juvan (N.68).

mcd/iga