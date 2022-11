Para Rossy De Palma, las mujeres deben "interesarse por ellas mismas"

"Ha llegado el momento de que las mujeres se interesen por ellas mismas", declaró este martes la actriz española Rossy De Palma en una entrevista con AFP, al margen del salón internacional de la fotografía de París.

"Hace ya tiempo que dejé de pedir favores para las mujeres porque creo que nosotras, las mujeres, no necesitamos nada, sino descubrirnos a nosotras mismas", declaró la musa del cineasta Pedro Almodóvar al descubrir el salón, llamado "Paris Photo", que este año está dedicado a 77 fotógrafas y del que De Palma es la invitada de honor.

"Lo único que pido es que haya igualdad de sueldo y no entiendo que los gobiernos no lo hagan. Sin embargo, no necesitamos ese miserabilismo ni pedir permiso para hacer lo que sea", insistió, levantándose las gafas negras XXL, a juego con las plumas que decoraban su moño.

"Durante generaciones, hemos estado entregadas a la sociedad, a la familia, a los hijos, al trabajo fuera de casa y en casa, atrapadas en nuestras vidas", señaló la actriz, que lucía un colorido vestido ajustado, de lunares, diseñado por Jean-Paul Gaultier, como sus aretes.

"Cuántas artistas han tenido que trabajar escondidas. Ahora ya no necesitamos eso", insistió.

"Se ha utilizado al hombre como un ejemplo, para tener lo que él tenía, como un espejo, para estar en igualdad con él. Todo eso ya lo tenemos. Lo único que no tenemos y que empezamos a tener es la curiosidad hacia nosotras mismas. No nos conocemos como mujeres, tenemos un nuevo camino que tomar y nos toca a nosotras descubrirlo", agregó.

"Yo me descubro todo el tiempo y nunca me defino así, no me pongo límites", admitió, subrayando que está "orgullosa, como artista y como mujer", de seguir "siendo un poco ingenua" a sus 58 años, tras haber "atravesado altibajos y pruebas" en la vida, "como cualquiera que haya pasado de los 50 años".

"Todavía tengo curiosidad y eso es algo magnífico. Si no, una se vuelve cínica como la política. Aquí, soy como una niña pequeña en Paris Photo, mirando el trabajo de todos. ¡Es tan inspirador!", concluyó.

ls/mch/jvb/mb