Ovechkin, la estrella rusa de la NHL, en la mira por su apoyo a Putin

Férreo defensor de Vladimir Putin, la estrella rusa de la NHL, Alex Ovechkin, es objeto de crecientes críticas en Estados Unidos a raíz de la invasión a Ucrania, por la que muchos de sus compatriotas deportistas están siendo excluidos de sus competiciones.

Ovechkin, de 36 años, es un ícono de la NHL y un héroe deportivo de los aficionados de los Washington Capitals, el equipo donde juega desde 2005 y que lideró en 2018 a su primer triunfo en la Copa Stanley.

Pero el tres veces MVP de la liga acapara ahora la atención no por sus goles y premios sino por la ofensiva militar lanzada por el gobierno de su país sobre Ucrania la semana pasada.

El jugador nunca ha ocultado ser un acérrimo partidario del presidente ruso y en 2017 llegó a lanzar un sitio electrónico llamado "PutinTeam" que exhortaba a sus compatriotas a unirse detrás del mandatario.

"Nunca he ocultado mi actitud hacia nuestro presidente, siempre apoyándolo", escribió entonces Ovechkin. "Estoy seguro de que somos muchos apoyando a Vladimir Putin. Así que unámonos y mostremos a todos una Rusia unida y fuerte".

En su cuenta de Instagram, Ovechkin tiene varias fotos de Putin incluida su imagen de perfil, donde ambos posan sonrientes.

Ese respaldo se le ha vuelto en contra a Ovechkin a raíz de la indignación mundial por la invasión de Ucrania, que ha desatado una cascada de sanciones que han impactado de pleno el ámbito deportivo.

En una incómoda rueda de prensa, Ovechkin se pronunció el viernes sobre el conflicto haciendo un llamamiento a la paz.

"Por favor, no más guerra", demandó. "No importa quién esté en la guerra. Rusia, Ucrania, diferentes países. Creo que tenemos que vivir en paz".

Al ser preguntado directamente sobre Putin, Ovechkin declinó responder si su apoyo al presidente había disminuido desde el inicio de la guerra.

"Bueno, es mi presidente. Pero como he dicho, no me dedico a la política. Soy un deportista y espero que todo se solucione pronto", afirmó el jugador, cuyos padres, esposa e hijos se encuentran en Rusia.

"Soy ruso. Es algo que no puedo controlar. No está en mis manos. Espero que esto termine pronto", zanjó.

Estas palabras fueron recibidas con frialdad en la prensa estadounidense.

Varios medios consideraron las declaraciones como "evasivas" argumentando que, al ser uno de los deportistas rusos de mayor perfil en el mundo, su voz podría influir en el cambio.

"Decir que se siente impotente es un intento poco sincero de restarle importancia. Como uno de los deportistas rusos más famosos a nivel internacional, venerado en su país por los aficionados al deporte más popular del país, podría marcar la diferencia hablando. Decidió no hacerlo", criticó SB Nation.

Otro golpe provino de una antigua estrella de la NHL, el checo Dominik Hasek, que tildó a Ovechkin de "cobarde" recalcando que "todo adulto en Europa sabe bien que Putin es un asesino loco y que Rusia está librando una guerra ofensiva contra un país libre y su pueblo".

Defensores del jugador, por su parte, argumentan que cualquier crítica a las acciones de Putin podría suponer un riesgo para sus familiares que siguen en Rusia.

Grupos de derechos humanos acusan a las autoridades de Moscú de llevar a cabo una brutal represión contra todo aquel que critique públicamente el conflicto.

"Al pedirle que hable, está claro que esto conlleva sin duda un enorme riesgo para su familia", señaló SB Nation. "Pero también aquellos que se han pronunciado contra el régimen de Putin, incluidos los que están en el exilio político, han corrido un enorme riesgo".

Varios deportistas rusos han expresado su oposición a la guerra, entre ellos el tenista Andrey Rublev y el futbolista Fedor Smolov.

La incómoda posición de Ovechkin, sin embargo, no le ha penalizado como a otros compatriotas ya que la NHL, a diferencia de la mayoría de los organismos deportivos internacionales, no ha excluido a los jugadores rusos.

"Seguimos preocupados por el bienestar de los jugadores rusos, que juegan en la NHL en nombre de su club y no en nombre de Rusia. Entendemos que ellos y sus familias se encuentran en una situación extremadamente difícil", manifestó la liga el lunes al anunciar que suspendía sus contratos comerciales con Rusia.

