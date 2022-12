Otavio, un 'nuevo Deco' al servicio de Portugal en la conquista de Catar

En una selección portuguesa que respira según los giros de guion que da su leyenda Cristiano Ronaldo, un pequeño y discreto centrocampista brasileño se ha convertido en una de las claves de su presencia en cuartos del Mundial, a imagen del éxito que tuvo el también nacionalizado Deco años atrás.

Además de los colores del Oporto, calidad y garra son características comunes entre los brasileños Otavio y Deco, ambos 'todocampistas' capaces de llegar a gol y ayudar en la contención.

En el caso de Otavio, en Catar forma un centro del campo de altos vuelos con Bruno Fernandes, Bernardo Silva y William Carvalho.

Lesionado en el triunfo 3-2 ante Ghana en el primer partido, estuvo de baja el resto de la primera fase.

Se recuperó de su problema muscular y entró en el once ante Suiza, en el histórico triunfo portugués 6-1 que selló el pase a cuartos. La siguiente cita el sábado ante Marruecos.

"Empecé con un poco de miedo, pero me fui soltando y me sentí bien, al 100%. Estoy listo para seguir ayudando", señaló tras el partido.

"Me siento totalmente recuperado, soy parte del grupo de 26, estamos muy unidos, nada romperá esto y creo que podemos llegar muy lejos", actualizó este jueves en la rueda de prensa previa al entrenamiento.

Fue prácticamente la única respuesta que no tuvo que dedicar a la situación de Ronaldo, cuya suplencia ante Suiza ha provocado un terremoto. En las otras preguntas se limitó a destacar la unidad con buen humor y paciencia.

Luego saltó a las instalaciones de Al Shahaniya y comenzó a entrenar, con la mala suerte de llevarse un fuerte golpe en un tobillo al poco de comenzar un partido entre titulares y suplentes.

Lucía el peto amarillo que distinguía a los que saltaron en el once ante Suiza.

Internacional sub-20 con Brasil, el medio del Oporto no encontró su sitio en la absoluta, así que decidió en 2021 ponerse a disposición de su país de adopción, al que llegó en 2014.

Tras pasar por el Vitoria de Guimaraes, fichó por el Oporto en 2016, por lo que comparte vestuario con otro ilustre brasileño de nacimiento e internacional con Portugal, el central Pepe, todavía titular en este Mundial a los 39 años.

'Otavinho', de 27, no ha dado el salto a una de las grandes escuderías europeas, como la mayor parte de los internacionales portugueses presentes en Catar, pero es la pieza maestra del técnico Sergio Conçeicao en el Oporto.

"Es el jugador que mejor me conoce. Hago todo lo posible porque no me adelante en jerarquía porque es casi un entrenador-jugador. Lo sabe todo sobre el juego. Es un futbolista que marca diferencias", le alabó antes del Mundial.

La confianza que genera en su club la ha conseguir trasladar a la selección. Fue clave para que Portugal lograra el pase al Mundial, con un gol y una asistencia en las semifinales de la repesca ante Turquía (3-1).

Otavio había conseguido hacer cambiar de opinión al seleccionador Fernando Santos, que cuando accedió al banquillo portugués en 2014 avisó de que no era "un ferviente partisano" de contar con jugadores nacionalizados.

Con su rendimiento ahora es indiscutible y tiene clara la receta para llegar muy lejos en Catar: "Nuestro foco es la unión y estamos muy unidos, puede verse dentro del campo, uno corre por el otro, quien entra ayuda, hay un espíritu increíble".

