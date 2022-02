Oso de Oro para la película española "Alcarràs" en una Berlinale con predominio femenino

La película española "Alcarràs", de la directora española Carla Simón, se alzó este miércoles con el Oso de Oro del festival de cine de Berlín y la mexicana "Manto de gemas" logró el Premio del Jurado, en una edición con claro predominio femenino.

"Alcarrás" fue rodada con actores no profesionales, todos ellos agricultores de la región donde transcurre la historia, en la provincia de Lérida.

Es la segunda vez que Carla Simón (35 años) logra un premio en la Berlinale.

Rodada en plena temporada de recogida de la fruta en Alcarràs, una localidad catalana, el largometraje narra la historia de los Solé, que se ocupan desde hace tres generaciones de las tierras de una familia adinerada, los Pinyol.

El heredero de los Pinyol quiere arrancar los melocotoneros para instalar placas solares, lo que deja a los Solé, y en especial al patriarca de la familia, Quimet, ante la disyuntiva de adaptarse o partir.

"Creo que me considero ya hija de este lugar (Berlín). Quizás debería venir a vivir aquí porque cada vez que vengo algo maravilloso ocurre", dijo una emocionada Carla Simón al recoger el premio.

La productora, María Zamora, apenas podía contener las lágrimas a su lado.

"Quisiera dedicar este premio a las pequeñas familias de agricultores que cultivan la tierra cada día, para que esta comida llegue a nuestro plato", dijo la directora catalana.

Simón ganó en 2017 el premio a la mejor ópera prima en Berlín con "Verano 1993", de nuevo una cinta rodada en un ambiente rural, y con aires autobiográficos.

Su cine es casi documental, con una especial sensibilidad para retratar las escenas familiares, y particularmente la visión de los niños.

"No me canso de trabajar con niños. Es natural para mí quizás por el hecho de que viví una infancia vulnerable. Me gusta hablar con ellos y poderlos dirigirlos. Y aportan a los adultos: les obligan a ser más espontáneos", aseguró Simón en entrevista con la AFP el día que se estrenaba la película.

La 72ª Berlinale, que este año volvió a ser presencial tras una edición en línea el año pasado, ha sido dominada por las mujeres.

El Premio a la mejor dirección fue para a la francesa Claire Denis por "Avec amour et acharnement" y el de la mejor interpretación lo recogió la germanoturca Meltem Kaptan, por su papel de madre de un detenido en el campo de prisioneros de Guantánamo en "Rabiye Kurnaz vs George W. Bush".

El galardón a la mejor interpretación secundaria (en la Berlinale los premios a actores son sin género) fue a parar a una actriz nacida en Alemania pero de raíces indonesias, por el drama romántico "Nana", ambientado en ese país.

El único hombre que recogió uno de los galardones principales, el Gran Premio del Jurado, fue el surcoreano Hong Sangsoo por "So-Seol-Ga-Ui Yeong-Hwa".

En los últimos tres grandes festivales cinematográficos europeos, Cannes, Venecia y Berlín, las mujeres han copado los premios a la mejor dirección.

"Manto de gemas" es el primer largometraje de López Gallardo, que ha sido actriz y autora de cortometrajes.

Rodada en Morelos (centro), cuenta cómo tres mujeres se enfrentan a decisiones transcendentales: ¿Cuándo hay que dejar de buscar a los desaparecidos? ¿Cómo evitar que los hijos caigan en el crimen organizado?

Es una película casi documental: no hay banda sonora, los diálogos son parcos, la luz es natural en todo momento, el encuadre sobrio y descarnado.

Los personajes (en su mayoría actores locales) hablan casi en susurros, con sobreentendidos tan habituales en un México agarrotado por la violencia que estalla en relámpagos de gran impacto visual.

López Gallardo toma el partido de no explicar una historia precisa, sino sus retazos.

Isabel (interpretada por Nailea Norvind), recién divorciada, quiere ayudar a María, que busca a su hermana desaparecida, a pesar de que puede poner en peligro su propia vida.

En ese camino se cruza con una mujer policía que se debate para que su hijo no caiga en las garras del narcotráfico.

"Para mí era realmente difícil poner palabras en boca de María, o de la mujer policía. Puse toda mi confianza en el lenguaje cinematográfico", explicó la directora a la AFP.

