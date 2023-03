Opositor ruso Navalni agradece el Óscar y elogia a quienes se oponen a la guerra

El disidente ruso encarcelado Alexéi Navalni elogió el miércoles a las personas que se levantan contra la dictadura y la guerra, al tiempo que agradeció al equipo que realizó una película sobre su envenenamiento en 2020, ganadora de un Óscar.

Galardonada con la estatuilla en la categoría mejor largometraje documental, la película narra el ascenso político de Navalni, su envenenamiento -del que culpa al Kremlin- y su posterior detención.

"Dedico toda mi contribución a esta película a las personas honestas y valientes de todo el mundo que día tras día encuentran la fuerza para enfrentarse al monstruo de la dictadura y a su constante compañera, la guerra", dijo Navalny en Twitter.

"Estoy sumamente contento pero, mientras me regocijo, intento no olvidar que no fui yo quien ganó el Oscar", destacó.

El disidente había sido detenido en enero de 2021, a su regreso de Alemania, donde se recuperó del ataque con veneno.

Navalni critica con frecuencia la ofensiva ucraniana desde la cárcel y ha hecho un llamamiento a los rusos para que protesten.

Interrogado sobre la recompensa cinematográfica, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, afirmó que Hollywood "politiza" la industria del cine.

bur/pvh/mab/mb