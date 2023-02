Oposición venezolana fija primarias en octubre para definir rival de Maduro

La dividida oposición venezolana fijó para el próximo 22 de octubre elecciones primarias con miras a definir un candidato que enfrente al presidente Nicolás Maduro en 2024, anunciaron este miércoles organizadores del proceso.

"Es nuestra fecha, la estamos tomando con la mayor certeza y con el mayor rigor", dijo a periodistas Jesús María Casal, presidente de la comisión nacional de primarias, al considerar que esa instancia "es un ejercicio de derechos".

Las elecciones presidenciales están previstas para 2024. Las fuerzas opositoras se acercan al proceso en medio de profundas fracturas, tratando de recomponerse después de la estocada que la propia oposición dio en enero al gobierno simbólico del dirigente Juan Guaidó tras cuatro años en los que vio mermado su apoyo interno e internacional.

Más allá de la fecha de las primarias, quedan "temas álgidos aún pendientes", expresó Casal en relación a interrogantes como el grado de participación en el proceso del Consejo Nacional Electoral (CNE) -acusado de servir al chavismo-, la actualización del registro de votantes, el sufragio en el extranjero, las inhabilitaciones políticas y el financiamiento de las campañas.

Una delegación de enlace de la comisión de primarias se reunirá con el CNE para discutir en principio el uso de centros de votación y la actualización del registro.

"Vamos paso a paso", insistió. "El paso ahorita es centros de votación, jornada de inscripción y registro; y así vamos avanzando", apuntó sobre el cronograma de primarias.

Un primer encuentro se realizó en diciembre, cuando el CNE dijo que se comprometía a "evaluar" las solicitudes, que incluyen el eventual uso del sistema automatizado de votación, un punto álgido que divide a la oposición.

"La comisión no ha decidido nada al respecto", respondió Casal. "Ni siquiera diría que no se descarta, simplemente que vamos a paso a paso".

Casal señaló que opositores inhabilitados para ejercer cargos públicos podrán postularse en las primarias, aunque ello no garantice que en la práctica puedan inscribirse como candidatos en las presidenciales.

Algunos eventuales aspirantes han sido inhabilitados por la Contraloría -también acusada de servir al chavismo-, señalados por hechos de corrupción, y otros por ser objeto de procesos penales en curso.

"Para postularse no importa que tenga esa inhabilitación, porque es violatoria de los derechos humanos", recalcó Casal.

Estas prohibiciones recaen sobre varios posibles presidenciables como Guaidó, sobre quien pesan varias investigaciones ante el Ministerio Público, y Henrique Capriles, dos veces candidato presidencial, inhabilitado por 15 años para ejercer cargos públicos desde 2017 por "irregularidades administrativas" cuando era gobernador del estado Miranda (centro-norte), acusación que él niega.

"Tenemos fecha y hoy por primera vez en mucho tiempo el contador va en contra del régimen", dijo a periodistas Guaidó, que sin confirmar su candidatura dijo que hará "anuncios en los próximos días".

"Estamos exigiendo el respeto a la primaria, que sean los venezolanos que elijan el candidato, no la dictadura, inhabilitando, persiguiendo, encarcelando o peor aún, asesinando. La voz de nuevo la van a tener los venezolanos", añadió el dirigente, que se autoproclamó "presidente encargado" el 5 de enero de 2019 alegando que la reelección de Maduro en 2018 fue un fraude. Tuvo, en su momento, reconocimiento de Estados Unidos y más de 50 países.

Una encuesta de la consultora ORC ubica en 24% el nivel de "alta disposición" a participar en la primaria. Guaidó aparece con 10,7% de la intención de voto, muy por debajo de María Corina Machado, del ala opositora más radical, con 35,4%.

"El hecho de que haya primarias y que efectivamente participen la mayor cantidad de actores y que de allí emerja un candidato con legitimidad puede poner en algunos aprietos al gobierno" de Maduro, dijo a la AFP el consultor político Oswaldo Ramírez, director de ORC. "Permitiría elevar su participación electoral, sobre todo en una elección presidencial".

Sin embargo, el chavismo ve "imposible" la celebración de primarias en la oposición debido a sus pugnas internas.

"No las van a hacer, no hay forma", ha dicho el poderoso dirigente Diosdado Cabello. "No van a volver a gobernar más nunca este país, ni por las buenas, ni por las malas".

