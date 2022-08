Olivia Newton-John, la estrella de "Grease", muere a los 73 años

La actriz y cantante australiana Olivia Newton-John, estrella del taquillero film musical "Grease", murió el lunes a los 73 años tras una batalla de tres décadas contra el cáncer.

Newton-John, que también tenía nacionalidad británica, "falleció pacíficamente en su rancho en el sur de California esta mañana, rodeada de familiares y amigos", dijo su esposo, John Easterling, en un comunicado en redes sociales.

La artista ganadora de múltiples premios Grammy y cuya carrera abarcó más de cinco décadas, incluyendo canciones que encabezaron las listas de éxitos como "Physical", consagró gran parte de su tiempo a organizaciones benéficas desde que en 1992 le diagnosticaron por primera vez cáncer de mama.

La estrella dedicó varios álbumes y conciertos a recaudar fondos para la investigación y la detección temprana de la enfermedad, incluyendo la construcción de un centro de salud en su hogar adoptivo de Melbourne, que lleva su nombre.

"No me gusta decir 'luchar'", dijo una desafiante Newton-John al Channel Seven TV de Australia en septiembre de 2018 después de revelar que le habían diagnosticado cáncer por tercera vez.

"Me gusta decir 'ganar', porque 'luchar' genera esa ira e indignación que uno no quiere".

La causa de muerte no fue mencionada en la declaración de su familia.

Newton-John saltó a la fama mundial por protagonizar el musical de 1978 "Grease" junto a John Travolta en el papel de Sandy, la chica que cambia su falda hasta los tobillos y su peinado correcto por pantalones negros ceñidos y una permanente.

"Hacerlo fue divertido", dijo en una entrevista de Forbes en 2018. "Es increíble que (el film) siga resonando (...). Uno dice 'Sandy y Danny' y la gente sabe al instante de lo que uno habla".

"Grease" fue el musical más taquillero durante tres décadas, y Newton-John y Travolta mantuvieron una estrecha relación después del rodaje.

"Mi queridísima Olivia, hiciste que nuestras vidas fueran mucho mejores. Tu impacto fue increíble. Te quiero mucho", escribió el lunes Travolta en una publicación de Instagram, firmada "¡Tu Danny, tu John!".

No había nadie más "en el universo" que pudiera interpretar a Sandy, había dicho antes Travolta sobre Newton-John, quien cumplió 29 años durante la realización de "Grease", y luego reveló que su coprotagonista tuvo que convencerla para asumir el papel porque ella tenía dudas sobre si era demasiado mayor para interpretar a una adolescente.

"Si eras joven en los años 1970, recuerdas la portada del disco con Olivia con esa camisa azul, con esos grandes ojos azules mirándote", recordó Travolta en una entrevista con motivo del 40 aniversario de la película, en 2018.

"El sueño de todo chico, de todo hombre, era: 'Oh, me encantaría que esa chica fuera mi novia'".

Su compatriota Kylie Minogue expresó que amaba y admiraba a Newton-John desde su niñez. "Fue y siempre será una inspiración en muchas, muchas formas", escribió la cantante en Twitter.

Nacida en Cambridge, Inglaterra en 1948, Newton-John era la menor de tres hermanos.

Nieta del físico ganador del premio Nobel Max Born, emigró a Melbourne, Australia, con su familia cuando tenía cinco años.

Su pasión por la música la llevó a actuar en varios programas de televisión australianos cuando era adolescente, antes de mudarse a Inglaterra en la década de 1960, donde se asoció con su compañero australiano Pat Carroll en el circuito de pubs y clubes del Reino Unido.

A partir de la década de 1970 estuvo en lo más alto de las listas internacionales durante décadas con canciones que abarcaron desde el folk, el country y el pop, que la llevaron a ganar cuatro premios Grammy de 12 nominaciones en su carrera.

La exitosa canción de 1981 "Physical", en medio del auge de la cultura del 'fitness' de los años 1980, demostró el talento de una intérprete capaz de reinventarse a sí misma en medio del cambio cultural.

A pesar de sus múltiples diagnósticos de cáncer, Newton-John actuó hasta los 60 años, con un pasaje de dos años por Las Vegas, una gira de 2015 con la leyenda de la música australiana John Farnham, y hasta la grabación de una pista de Club Dance a los 67 años con su hija Chloe Lattanzi.

Su filantropía y pasión por la investigación del cáncer pasaron a primer plano, defendiendo las terapias naturales en el tratamiento del cáncer, incluido el cannabis medicinal.

"He hecho de todo, y la cereza del pastel también", dijo, reflexionando sobre su carrera. "Así que me siento agradecida".

amz/hg/bgs/ll/ad/gm/dbh/dl