"Nueva Zelanda es un equipo peligroso", advierte el DT de Costa Rica

El seleccionador de Costa Rica, el colombiano Luis Fernando Suárez, manifestó este lunes en la previa del partido de repechaje para Catar-2022 que Nueva Zelanda es un equipo "peligroso y muy bueno", aunque se mostró confiado de la victoria.

"Es un buen equipo Nueva Zelanda, es un equipo que juega muy sencillo, simple y eso lo hace muchísimo más peligroso" señaló Suárez en conferencia de prensa.

Para el estratega cafetero, su rival de mañana "busca siempre salir jugando desde la salida con su arquero, casi siempre hace juego interior y en el ultimo tercio, por lo general siempre abre el campo, una fortaleza de ellos es el fútbol aéreo".

"Es un equipo que tiene su forma de jugar y me parece que hay que tenerle muchísimo cuidado", agregó.

Costa Rica y Nueva Zelanda disputarán el martes en Doha el último boleto para el Mundial de Catar-2022. El ganador del duelo quedará encuadrado en el Grupo E, junto a Alemania, España y Japón.

Los ticos aspiran a lograr su sexta clasificación en una Copa del Mundo, la tercera al hilo, mientras que Nueva Zelanda busca añadir una nueva participación a las logradas en España-1982 y Sudáfrica-2010.

Para enfrentar a Nueva Zelanda, Suárez anunció que no tiene "ninguna duda" del once que sacará de inicio, aunque no dio detalles.

Además, afirmó que su equipo está "bien" y "consciente de cuál es su responsabilidad, pero lo que más me gusta es que tienen ganas y el deseo de clasificar, pero con los pies en la tierra que también es importante y necesario".

"Lo que hemos hecho ha sido bastante bueno y eso es lo que me deja mucho más tranquilo", añadió.

Suárez reconoció que hay "muchísima presión" por ganar este partido, aunque "la presión es igual para los dos equipos" porque ambos quieren regresar a Mundial, afirmó.

