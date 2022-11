"Nuestro ritmo fue demasiado lento", dice Van Dijk

El defensa y capitán de Países Bajos Virgil Van Dijk aseguró este viernes que tuvieron "un ritmo demasiado lento" en el empate 1-1 con Ecuador en el Mundial de Catar.

"Nuestro rival no es una formación del top mundial, pero los ecuatorianos fueron muy combativos y brillantes, en consecuencia perdimos mucho el balón", aseguró Van Dijk tras el encuentro disputado en el estadio Khalifa International.

"Estábamos bien preparados. Estábamos listos para esto. Nuestro inicio de partido fue bueno, pero en conjunto, nuestro ritmo fue demasiado lento", precisó el capitán neerlandés.

"Les dimos entonces la ocasión de volver a meterse en el partido y fue cada vez más difícil para nosotros, pero jugamos contra un buen equipo, no lo olvidemos", añadió.

Por su parte, el defensa Denzel Dumfries admitió estar "frustrado" por el empate, convencido de que "podemos jugar mucho mejor".

"Por supuesto que estamos frustrados. Creo que podemos jugar mucho mejor. Todavía somos primeros de grupo y tenemos que seguir", dijo Dumfries en la zona mixta tras el partido disputado en el estadio Khalifa International.

"Hasta ahora no hemos mostrado las cualidades del equipo", consideró el defensa neerlandés, para el que Países Bajos puede jugar "con más intensidad, con más posesión de balón".

Pese a no haber podido certificar el pase a octavos, Dumfries aseguró no estar preocupado por no llegar a la siguiente fase.

"Estamos centrados. Sabemos que podemos jugar mejor. Sabemos que podemos hacerlo mejor. También tenemos mucha confianza en el grupo en que podemos hacerlo mejor", afirmó.

