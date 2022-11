"Nuestra cabeza está en el Mundial", dice Luis Enrique

El seleccionador español, Luis Enrique Martínez, reconoció este jueves tras ganar 3-1 a Jordania en el último ensayo antes de viajar a Catar que "nuestra cabeza está en el Mundial", lo que le llevó a repartir minutos en Amán.

"Es el primer partido de mi carrera en que no he hecho yo la alineación, sino que la han hecho los jugadores en función de los minutos que creían oportunos para llegar bien al primer partido contra Costa Rica", dijo Luis Enrique en rueda de prensa tras el encuentro.

"Yo sólo me he limitado a coordinarlo para que se ajustaran lo más posible a esos minutos", afirmó, antes de explicar que preguntó a cada jugador los minutos que creía que le convenía "y a partir de ahí, me he hecho mi batiburrillo. No ha sido fácil, pero creo que la mayoría ha jugado los minutos que querían jugar".

"Lo único que he marcado es que quería en las dos partes un equipo que fuera competitivo y que fuera a ganar el partido, eso lo he conseguido", aseguró.

"El resultado no era lo prioritario, pero teniendo en cuenta que cuando te pones la camiseta de España hay que competir y demostrar que podemos competir en cualquier sitio, eso y que nuestra cabeza está en el Mundial, en Costa Rica", aseguró Luis Enrique.

"Le hemos dado la seriedad que necesitaba el partido, hemos estado bastante acertados en algunos aspectos del juego, en otros hay que mejorar, pero el objetivo era jugar un partido bueno para no dar opciones al rival y lo hemos conseguido", aseguró Luis Enrique.

"Ahora empieza el Mundial de verdad", concluyó.

