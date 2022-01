Novak Djokovic anuncia que viaja a Australia

El número uno mundial Novak Djokovic, que nunca ha comunicado su situación en cuanto a la vacuna contra el covid, anunció este martes en las redes sociales que viaja a Australia gracias a una "derogación", dos semanas antes del inicio del Open de Australia (17-30 de enero).

"He pasado un buen tiempo con las personas que amo durante las vacaciones y hoy parto hacia Down Under (Australia) gracias a una exención. Adelante 2022", escribe el serbio en su sitio Instagram para acompañar una foto suya en el aeropuerto con una bolsa de raquetas.

ig/psr