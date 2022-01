Novak Djokovic anuncia que obtiene una "derogación" para jugar en Australia

El número uno mundial, Novak Djokovic, que nunca ha comunicado su situación en cuanto a la vacuna contra el covid, anunció este martes en las redes sociales que viaja a Melbourne gracias a una "derogación", que le permitiría jugar el Open de Australia (17-30 de enero).

"Estoy listo para vivir y respirar el tenis en el curso de las semanas de competición que vienen. ¡Gracias a todos por vuestro apoyo! Vamos 2022", escribe el serbio en su sitio Instagram, para acompañar una foto suya en el aeropuerto con una bolsa de raquetas.

"He pasado un buen tiempo con las personas que amo durante las vacaciones y hoy parto hacia Down Under (Australia) gracias a una derogación", añadió.

Desde hace meses, Djokovic dejaba planear la duda sobre su participación en el primer Grand Slam de 2022, donde buscará su 21º título de un torneo grande, tras igualar el récord de Roger Federer y Rafael Nadal (20) al ganar Wimbledon el año pasado.

El Open de Australia es su torneo favorito, ya que fue en Melbourne donde el serbio de 35 años ganó su primer título de Grand Slam (2008), y nadie lo ha ganado tantas veces como él (nueve victorias).

Pero desde hace meses, "Nole" dejaba planear la duda sobre su participación en el primer Gran Slam del año, debido a la obligación que tienen los jugadores de vacunarse para entrar en Australia y poder disputar el torneo.

"No sé si voy a ir a Australia, no sé qué pasa. La situación actualmente no es buena", había declarado al diario serbio Blic en octubre de 2021, rechazando informar sobre si estaba vacunado o no. "Es un asunto privado".

ig/psr